Компанія Audi розкрила зовнішність обновленого електричного кросовера e-tron. За чутками, з оновленням модель може отримати й нову назву – Q8 e-tron, хоча підтверджень цьому поки немає.

Раніше передбачалося, що електрокросовер перейменують лише під час зміни покоління, тобто не раніше 2026 року. Оновленому e-tron пророкують збільшення запасу ходу з нинішніх 400 до 600 кілометрів, тобто пробіг на одному заряді зросте приблизно в півтора раза.

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Такого результату вдалося досягти завдяки зміні електричної «начинки» та, можливо, хімічного складу акумуляторів. Також Audi могла покращити систему рекуперації енергії та обладнати кросовер більш ефективними електромоторами.

Серед зовнішніх змін – нова заглушка на місці решітки радіатора, яка у прототипа виконана в яскравому помаранчевому кольорі, а також модернізована оптика, включно з заднім суцільним ліхтарем нового дизайну. Судячи з фотографій, камери замість традиційних зовнішніх дзеркал залишаться у списку опціонального обладнання.

У такому вигляді модель випускатиметься наступні два-три роки, доки їй на зміну не прийде нове покоління. Це буде новий електричний кросовер на платформі MLB Evo.