Компания Audi раскрыла внешность обновленного электрического кроссовера e-tron. По слухам, с обновлением модель может получить и новое название – Q8 e-tron, хотя подтверждений этому пока нет.

Ранее предполагалось, что электрокроссовер переименуют лишь во время смены поколения, то есть не ранее 2026 года. Обновленному e-tron предрекают увеличение запаса хода с нынешних 400 до 600 километров, то есть пробег на одном заряде возрастет примерно в полтора раза.

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Такого результата удалось достичь благодаря изменению электрической “начинки” и, возможно, химического состава аккумуляторов. Также Audi могла улучшить систему рекуперации энергии и оборудовать кроссовер более эффективными электромоторами.

Среди внешних изменений – новая заглушка на месте решетки радиатора, которая у прототипа выполнена в ярком оранжевом цвете, а также модернизированная оптика, включительно со сплошным задним фонарем нового дизайна. Судя по фотографиям, камеры вместо традиционных наружных зеркал останутся в списке опционального оборудования.

В таком виде модель будет выпускаться следующие два-три года, пока ей на смену не придет новое поколение. Это будет новый электрический кроссовер на платформе MLB Evo.