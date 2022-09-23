730-сильная Audi Sport Quattro Кена Блока стоит от 140 000 евро. Это реплика раллийного автомобиля группы В.

Известный шоумен Кен Блок выложил видео с испытаний своего нового автомобиля – реплики Audi Sport Quattro. Такие авто соревновались на гоночных трассах в середине 80-х – золотую эру соревнований, когда мощные автомобили группы В были разрешены регламентом.

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Спорткар построен немецким ателье LCE Performance и оснащен пятицилиндровым турбомотором объемом 2,5 литра, который выдает более 730 лошадиных сил (при этом теоретически с двигателя можно снять даже более тысячи сил). Такие реплики мастерская строит на заказ. Цены начинаются от 140 тысяч евро.

Реплика Audi Sport Quattro построена немецкой мастерской LCE Performance. Передняя часть кузова вместе с дверью позаимствована у седана Audi 80, задняя, после средних стояков, – у обычного quattro. Двери багажника – это армированный стекловолокном полимер, а вот другие наружные панели изготовлены швейцарской фирмой Seger and Hoffmann из многослойной арамидной ткани.

Двигатель спорткара тоже собран заново. Это пятицилиндровый турбоагрегат объемом 2,5 литра с головкой блока цилиндров от Audi S2 и коленчатым валом от дизельного Volkswagen T4. Двигатель развивает более 730 лошадиных сил, но на сайте LCE Performance указано, что можно снять 1081. Реплика оснащена шестиступенчатой “механикой” с рычагом CAE и полным приводом. Теоретическая “максималка” – 330 километров в час.

Интересно, что спорткар имеет допуск на обычные дороги. При этом, если такой избыток мощности не нужен, мастерская построит реплику с отдачей от 250 сил и сертификатом Союза технического надзора TÜV.