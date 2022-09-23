730-сильна Audi Sport Quattro Кена Блока коштує від 140 000 євро. Це репліка ралійного автомобіля групи В.

Відомий шоумен Кен Блок виклав відео з випробувань свого нового автомобіля – репліки Audi Sport Quattro. Такі авто змагались на гоночних трасах у середині 80-х – золоту еру змагань, коли потужні автомобілі групи В були дозволені регламентом.

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Спорткар побудований німецьким ательє LCE Performance та оснащений п'ятициліндровим турбомотором об'ємом 2,5 літра, який видає понад 730 кінських сил (при цьому теоретично з двигуна можна зняти навіть понад тисячу сил). Такі репліки майстерня будує на замовлення. Ціни починаються від 140 тисяч євро.

Репліка Audi Sport Quattro побудована німецькою майстернею LCE Performance. Передня частина кузова разом із дверима запозичена у седана Audi 80, задня, після середніх стояків, - у звичайного quattro. Двері багажника - це армований скловолокном полімер, а ось інші зовнішні панелі виготовлені швейцарською фірмою Seger and Hoffmann з багатошарової арамідної тканини.

Двигун спорткара теж зібрано заново. Це п'ятициліндровий турбоагрегат об'ємом 2,5 літра з головкою блоку циліндрів від Audi S2 та колінчастим валом від дизельного Volkswagen T4. Двигун розвиває більше 730 кінських сил, але на сайті LCE Performance зазначено, що можна зняти 1081. Репліка оснащена шестиступінчастою «механікою» з важелем CAE і повним приводом. Теоретична «максималка» – 330 кілометрів на годину.

Цікаво, що спорткар має допуск на звичайні дороги. При цьому, якщо такий надлишок потужності не потрібний, майстерня побудує репліку з віддачею від 250 сил та сертифікатом Спілки технічного нагляду TÜV.