Що за автомобіль криється у сутінках – невідомо, однак, імовірніше за все, перед нами обриси флагманського кросовера.

Тестовий “мул” найбільшого кросовера Audi Q8 вже кілька місяців катається треками та вулицями, однак розгледіти його під камуфляжем поки не вдалось. Але тепер, коли до офіційної прем'єри залишилось кілька місяців, на сторінці Audi в Facebook був опублікований тізер майбутнього кросовера.

Підпис під зображенням говорить “Він несе в собі ген #Audi #Urquattro”. А який же Q8 без “Кваттро”? На зображенні мало що можна побачити, однак завалена лінія даху натякає на популярний нині тип кузову купе-кросовер. Звичайно, Q8 буде чотиридверним, та це не завадить йому окрім генів Кваттро нести ще й стилістику дводверних авто.



Фото: Концепт Audi Q8 / Audi

Характерно, що основні конкуренти Q8 є одночасно і його родичами – Urus, Bentayga і Touareg мають спільну платформу MLBEvo. Навіть серед них є купеподібні автомобілі, тож немає нічого дивного у тому, що й Audi Q8 трохи “зрізав” дах.

Прем’єра нового Audi Q8 очікується у червні цього року, однак ходять чутки, що дебют кросовера може відбутись значно раніше – вже на Пекінському автосалоні.

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