Колишній керівник дизайну Jaguar Land Rover очолить Audi. Майбутні моделі Audi будуть «звільнені від зайвих прикрас».

Починаючи з 1 червня, Массімо Фрасцелла контролюватиме стиль усіх нових моделей із легендарними чотирма кільцями. Архітектор дизайну Land Rover Defender, Discovery, Velar і Range Rover тепер зосереджується на майбутніх електромобілях Audi.

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Audi зобов’язалася випускати лише електромобілі з 2026 року. Оскільки моделі з двигунами внутрішнього згоряння, заплановані на випуск до того часу, уже розроблені, Massimo Frascella зосередиться на моделях з нульовим рівнем викидів. Це не означає, що автомобілі з ДВС не будуть оновлюватись. Фейсліфтинг все ще планується для бензинових, дизельних і гібридних моделей.

Новий керівник відділу дизайну Audi прагне створювати автомобілі, які «вільні від зайвих прикрас і не просто слідують тенденціям». Він продовжує стверджувати, що майбутні моделі виграють від «непідвладної часу та витонченої мови дизайну». Генеральний директор компанії Гернот Дьолнер упевнений, що Массімо Фрасцелла може створити «безпомилкову та емоційну мову дизайну».

Останніми роками Audi представила миттєве уявлення про дизайн своїх майбутніх моделей за допомогою різних концептів "Sphere". Тут зображено Grandsphere, який, як очікується, перетвориться на електромобіль, та стане наступником флагманського A8 у категорії повнорозмірних розкішних седанів. Крім того, були й інші інтригуючі концепти, у тому числі Skysphere з відкритим верхом, Urbansphere, схожий на мікроавтобус, і фастбек Activesphere, який потенційно міг перетворитися на пікап.

Залишається побачити, чи залишить Массімо Фрасцелла свій слід у серійних автомобілях на основі цих концепцій. Як би там не було, 52-річний італійський дизайнер, який раніше працював на Bertone, Ford і Kia, каже, що він віддає перевагу «простоті». З цього ми можемо зробити висновок, що Audi буде використовувати інший підхід, ніж головний суперник BMW, який останнім часом виробляє надто складні конструкції, які деякі фанати, м’яко кажучи, не оцінили.

Попереду на нього чекає складна робота, враховуючи, наскільки широким сталв модельний ряд Audi за ці роки. Тим не менш, модельні скорочення вже на шляху. Випуск TT було припинено, і R8 наслідує його приклад наступного місяця , тоді як A1 і Q2 не будуть продовжені на наступне покоління.

В іншому місці позашляховик топового класу з трьома рядами сидінь, потенційно під назвою Q9, майже підтверджено. Він конкуруватиме з BMW X7 і Mercedes GLS. У той же час, повністю електричний Q6 E-Tron має вийти в 2024 році, а ненабагато відстає версія Sportback.