Бывший руководитель дизайна Jaguar Land Rover возглавит Audi. Будущие модели Audi будут "освобождены от лишних украшений".

Начиная с 1 июня, Массимо Фрасцелла будет контролировать стиль всех новых моделей с легендарными четырьмя кольцами. Архитектор дизайна Land Rover Defender, Discovery, Velar и Range Rover теперь сосредотачивается на будущих электромобилях Audi.

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Audi обязалась выпускать только электромобили с 2026 года. Поскольку модели с двигателями внутреннего сгорания, запланированы на выпуск к тому времени, уже разработаны, Massimo Frascella сосредоточится на моделях с нулевым уровнем выбросов. Это не означает, что автомобили с ДВС не будут обновляться. Фейслифтинг все еще планируется для бензиновых, дизельных и гибридных моделей.

Новый руководитель отдела дизайна Audi стремится создавать автомобили, которые "свободны от лишних украшений и не просто следуют тенденциям". Он продолжает утверждать, что будущие модели выиграют от "неподвластного времени и утонченного языка дизайна". Генеральный директор компании Гернот Дьолнер уверен, что Массимо Фрасцелла может создать "безошибочный и эмоциональный язык дизайна".

В последние годы Audi представила мгновенное представление о дизайне своих будущих моделей с помощью различных концептов "Sphere". Здесь изображен Grandsphere, который, как ожидается, превратится в электромобиль, и станет преемником флагманского A8 в категории полноразмерных роскошных седанов. Кроме того, были и другие интригующие концепты, в том числе Skysphere с открытым верхом, Urbansphere, похожий на микроавтобус, и фастбек Activesphere, который потенциально мог превратиться в пикап.

Остается увидеть, оставит ли Массимо Фрасцелла свой след в серийных автомобилях на основе этих концепций. Как бы там ни было, 52-летний итальянский дизайнер, ранее работавший на Bertone, Ford и Kia, говорит, что он предпочитает "простоту". Из этого мы можем сделать вывод, что Audi будет использовать другой подход, чем главный соперник BMW, который в последнее время производит слишком сложные конструкции, которые некоторые фанаты, мягко говоря, не оценили.

Впереди ему предстоит сложная работа, учитывая, насколько широким сталв модельный ряд Audi за эти годы. Тем не менее, модельные сокращения уже на пути. Выпуск TT был прекращен, и R8 последует его примеру в следующем месяце , тогда как A1 и Q2 не будут продлены на следующее поколение.

В другом месте внедорожник топового класса с тремя рядами сидений, потенциально под названием Q9, почти подтверждено. Он будет конкурировать с BMW X7 и Mercedes GLS. В то же время, полностью электрический Q6 E-Tron должен выйти в 2024 году, а ненамного отстаёт версия Sportback.