Audi Quattro, яка швидша за Ferrari F40, продають за пів мільйона доларів

У США на аукціон виставили Audi Quattro 1984 року. За шалене купе планують отримати 400-500 тисяч доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, повідомляє focus.ua.

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На торги виставлена лімітована заряджена версія Audi Sport Quattro, яких виготовили лише 214 штук. Спорткар, по суті, є серійною версією ралійного Audi Quattro S1. Авто укоротили на 32 см, а також замінили капот, бампери та задній спойлер. У салоні з’явилися спортивні сидіння Recaro.

Потужність 2,1-літрового п’ятициліндрового турбомотора зросла до 306 к. с. Утім, конкретно цьому авто віддачу двигуна збільшили до 449 к. с. та 466 Нм.

Річ у тім, що це один із кількох купе Audi Sport Quattro, які брали участь у промоції моделі в США. Їх підготували до гірських перегонів. У Вірджинії конкретно це авто обігнало знаменитий суперкар Ferrari F40.

Після завершення гоночної кар’єри спорткар Audi Sport Quattro зберігали в приватній колекції. Про авто дбали, тому воно в чудовому стані.