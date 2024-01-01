Audi Quattro, которая быстрее Ferrari F40, продают за полмиллиона долларов

В США на аукцион выставили Audi Quattro 1984 года. За безумное купе планируют получить 400-500 тысяч долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's, сообщает focus.ua.

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На торги выставлена лимитированная заряженная версия Audi Sport Quattro, которых изготовили всего 214 штук. Спорткар, по сути, является серийной версией раллийного Audi Quattro S1. Авто укоротили на 32 см, а также заменили капот, бамперы и задний спойлер. В салоне появились спортивные сиденья Recaro.

Мощность 2,1-литрового пятицилиндрового турбомотора выросла до 306 л. с. Впрочем, конкретно этом авто отдачу двигателя увеличили до 449 л. с. и 466 Нм.

Дело в том, что это один из нескольких купе Audi Sport Quattro, которые участвовали в промоушене модели в США. Их подготовили к горным гонкам. В Вирджинии конкретно это авто обогнало знаменитый суперкар Ferrari F40.

После завершения гоночной карьеры спорткар Audi Sport Quattro хранили в частной коллекции. Об авто заботились, поэтому оно в отличном состоянии.