Audi розробила новий двигун для своїх гоночних автомобілів DTM, який розвиває потужність понад 610 к.с., незважаючи на те, що це тільки 2,0-літровий рядний чотирициліндровий блок з турбонаддувом.

Німецький автовиробник створив цей двигун, щоб відповідати змінам правил в DTM (Deutsche Tourenwagen Masters – Чемпіонат Німеччини серед легкових автомобілів), який відмовився від старих V8 на користь більш економічних чотирициліндрових агрегатів. Це не означає, що нові машини будуть повільними, оскільки нові агрегати більш потужні, ніж ті, які вони замінюють.

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Audi працювала над цим чотирициліндровим двигуном протягом двох з половиною років, гарантуючи, що він зможе протистояти суворим перегонам DTM. На відміну від багатьох інших гоночних серій, команди DTM повинні використовувати один і той же двигун протягом усього сезону, включаючи всі тренувальні та кваліфікаційні сесії. Отже, Audi витратила неймовірні гроші і час, включаючи близько 1 000 годин динамометричних випробувань, щоб зробити чотирициліндровий блок надійним.

В рамках змін правил в цій серії автомобілям не дозволяється споживати більше 95 кг палива на годину або 100 кг на годину, коли включена функція "push-to-pass". Незважаючи на обмеження економії палива, двигунам дозволено виробляти на 100 к.с. більше, ніж минулорічні V8. Новий двигун Audi розвиває до 9 500 оборотів в хвилину і важить 85 кг.

В цілому, гоночний Audi RS 5 DTM 2019 року має вагу 998 кг, що означає, у автомобіля співвідношення потужності до ваги складе приблизно 1 кінська сила на 1,6 кг ваги. Це дозволить на деяких трасах перевищити бар'єр в 300 км/год.

Нові чотирициліндрові двигуни, можливо, не будуть мати такий же ефектний звук, як V8, але автомобілі цього року повинні бути швидкими — на 3 секунди на коло швидше, ніж в минулому році. Сезон DTM 2019 року стартує 4 травня на Хоккенхаймринзі