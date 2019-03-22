Audi разработала новый двигатель для своих гоночных автомобилей DTM, который развивает мощность свыше 610 л.с., несмотря на то, что это только 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый блок с турбонаддувом.

Немецкий автопроизводитель создал этот двигатель, чтобы соответствовать изменениям правил в DTM (Deutsche Tourenwagen Masters — Чемпионат Германии среди легковых автомобилей), который отказался от старых V8 в пользу более экономичных четырехцилиндровых агрегатов. Это не означает, что новые машины будут медленными, поскольку новые агрегаты более мощные, чем те, которые они заменяют.

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Audi работала над этим четырехцилиндровым двигателем в течение двух с половиной лет, гарантируя, что он сможет противостоять суровым гонкам DTM. В отличие от многих других гоночных серий, команды DTM должны использовать один и тот же двигатель в течение всего сезона, включая все тренировочные и квалификационные сессии. Следовательно, Audi потратила невероятные деньги и время, включая около 1 000 часов динамометрических испытаний, чтобы сделать четырехцилиндровый блок надежным.

В рамках изменений правил в этой серии автомобилям не разрешается потреблять более 95 кг топлива в час или 100 кг в час, когда включена функция “push-to-pass”. Несмотря на ограничение экономии топлива, двигателям разрешено производить на 100 л.с. больше, чем прошлогодние V8. Новый двигатель Audi развивает до 9 500 оборотов в минуту и весит 85 кг.

В целом, гоночный Audi RS 5 DTM 2019 года имеет вес 998 кг, что означает, у автомобиля соотношение мощности к весу составит приблизительно 1 лошадиная сила на 1,6 кг веса. Это позволит на некоторых трассах превысить барьер в 300 км/час.

Новые четырехцилиндровые двигатели, возможно, не будут иметь такой же эффектный звук, как V8, но автомобили этого года должны быть быстрыми — на 3 секунды на круг быстрее, чем в прошлом году. Сезон DTM 2019 года стартует 4 мая на Хоккенхаймринге.