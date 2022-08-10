Новинка має надійти у продаж у 2025 році. Основними ринками для моделі будуть США та Китай

У нинішній номенклатурі Audi не дивно заплутатися, а нові та щойно анонсовані моделі лише посилюють плутанину.

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Нещодавно компанія представила створений спеціально для Китаю кросовер Q6, який побудований на платформі MQB, але за розмірами перевершує більш престижний Q7. При цьому ім'я Q6 із суфіксом e-tron збираються використовувати для ще двох, повністю електричних позашляховиків – традиційного та купеподібного – які отримають нову архітектуру PPE.

Хоча і Q6, і Q7 мають три ряди сидінь, вони не настільки просторі, як Mercedes-Benz GLS або BMW X7. Тому Audi зараз готує ще один, найбільший та розкішний SUV – Q9. Чутки про машину з подібним індексом ходять уже десять років, але шпигунам лише навесні минулого року вперше вдалося сфотографувати прототип, що проходив випробування. Наразі видання Automotive News з'ясувало нові деталі.

Стверджується, що модель надійде у продаж у 2025 році, її основними ринками стануть США та Китай. Компанія вже анонсувала новинку своїм американським дилерам.

Очевидно, Audi Q9 стане однією з останніх моделей бренду, оснащених двигуном внутрішнього згоряння, оскільки компанія вже підтвердила, що з другої половини нинішнього десятиліття всі нові продукти будуть повністю електричними. Не виключено, що повнорозмірний позашляховик виведуть і на європейський ринок, щоб дати бій конкурентам із великої німецької трійки, а також новому трирядному Range Rover.

Випуск Q9 також вписується в нову стратегію Audi, яка передбачає переорієнтацію на преміум-сегмент із розширенням модельного ряду у верхній частині цінового діапазону. Одночасно бренд позбавиться компактних моделей A1 і Q2.