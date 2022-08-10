Новинка должна поступить в продажу в 2025 году. Основными рынками для модели будут США и Китай

В нынешней номенклатуре Audi не удивительно запутаться, а новые и только анонсированные модели лишь усугубляют путаницу.

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Недавно компания представила созданный специально для Китая кроссовер Q6, построенный на платформе MQB, но по размерам превосходящий более престижный Q7. При этом имя Q6 с суффиксом e-tron собираются использовать для еще двух полностью электрических внедорожников – традиционного и купеобразного – которые получат новую архитектуру PPE.

Хотя и Q6, и Q7 имеют три ряда сидений, они не столь просторны, как Mercedes-Benz GLS или BMW X7. Поэтому Audi сейчас готовит еще один, самый большой и роскошный SUV – Q9. Слухи о машине с подобным индексом ходят уже десять лет, но шпионам только весной прошлого года впервые удалось сфотографировать прототип, проходивший испытание. Издания Automotive News выяснило новые детали.

Утверждается, что модель поступит в продажу в 2025 году, ее основными рынками станут США и Китай. Компания уже анонсировала новинку своим американским дилерам.

По всей видимости, Audi Q9 станет одной из последних моделей бренда, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, поскольку компания уже подтвердила, что со второй половины нынешнего десятилетия все новые продукты будут полностью электрическими. Не исключено, что полноразмерный внедорожник будет выведен и на европейский рынок, чтобы дать бой конкурентам из большой немецкой тройки, а также новому трехрядному Range Rover.

Выпуск Q9 также вписывается в новейшую стратегию Audi, которая подразумевает переориентацию на премиум-сегмент с расширением модельного ряда в верхней части ценового спектра. Одновременно бренд избавится от компактных моделей A1 и Q2.