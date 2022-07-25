Автомобиль будет производиться и продаваться в Китае.

Компания SAIC Audi представила свой первый полноразмерный внедорожник Audi Q6.

Новый кроссовер будет предлагаться в четырех комплектациях; 40TFSI Quattro, 45TFSI Quattro Qiyun, 50TFSI Quattro и 50 TFSI quattro First Release Limited. Цена колеблется от 500 000 юаней ($74 000) за базовую модель до 650 000 юаней ($96 000) за самую высокую комплектацию. Клиенты, которые хотят приобрести автомобиль, могут в приложении SAIC Audi внести первоначальный депозит в размере 6666 юаней (990 долларов США).

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Audi Q6 – это полноразмерный внедорожник, в котором немецкая техника сочетается с элементами китайского стиля. Это третья модель SAIC Audi после Q5 e-Tron и A7L.

Автомобиль можно выбрать в одном из восьми цветов, шести различных стилей колес и до 11 тем интерьера. Длина, ширина и высота внедорожника составляют 5099/2014/1784 мм, а колесная база – 2980 мм. Таким образом, автомобиль имеет несколько большие размеры по флагманский в Европе Audi Q7 (на 3 см длиннее и на 4 см – выше).

Салон может вместить шесть или семь пассажиров, сиденья кожаные, а все передние сиденья оснащены функцией электрической регулировки в 12 направлениях. Кроме того, Q6 оснащен аудиосистемой Bang & Olufsen с 14 динамиками, а многофункциональный руль отделан кожей Nappa.

Он также оснащен тремя экранами: 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, 10,1-дюймовый сенсорный экран MMI и 8,6-дюймовый дисплей. Это в дополнение к системе проекционного дисплея перед водителем.

Новий позашляховик Q6 має два варіанти двигуна з турбонаддувом, причому в обох розгін до 100 км/год займає 7,3 секунди. Перший — це чотирициліндровий EA888 2,0-літровий двигун із турбонаддувом, який видає 195 кВт/220 кВт і максимальний крутний момент 400/500 Нм.

Другий варіант - шестициліндровий 2,5-літровий турбомотор EA390. Крім того, усі моделі Q6 стандартно оснащуються інтелектуальною системою Audi Quattro.