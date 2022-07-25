Автомобіль буде вироблятись та продаватись у Китаї.

Компанія SAIC Audi представила свій перший повнорозмірний позашляховик Audi Q6.

Новий кросовер буде пропонуватися в чотирьох комплектаціях; 40TFSI Quattro, 45TFSI Quattro Qiyun, 50TFSI Quattro та 50 TFSI quattro First Release Limited. Ціна коливається від 500 000 юанів ($74 000) за базову модель до 650 000 юанів ($96 000) за найвищу комплектацію. Клієнти, які хочуть придбати автомобіль, можуть в додатку SAIC Audi внести початковий депозит у розмірі 6666 юанів (990 доларів США).

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Audi Q6 — це повнорозмірний позашляховик, у якому німецька техніка поєднується з елементами китайського стилю. Це третя модель SAIC Audi після Q5 e-Tron і A7L.

Автомобіль можна вибрати в одному з восьми кольорів, шести різних стилів коліс і до 11 тем інтер’єру. Довжина, ширина і висота позашляховика становлять 5099/2014/1784 мм, а колісна база - 2980 мм. Таким чином, автомобіль має дещо більші розміри за флагманський у Європі Audi Q7 (на 3 см довший та на 4 см – вищий).

Салон може вмістити шість або сім пасажирів, сидіння шкіряні, а всі передні сидіння оснащені функцією електричного регулювання у 12 напрямках. Крім того, Q6 оснащено аудіосистемою Bang & Olufsen із 14 динаміками, а багатофункціональне кермо оздоблено шкірою Nappa.

Він також оснащений трьома екранами: 12,3-дюймою віртуальною приладовою панеллю, 10,1-дюймовий сенсорний екран MMI і 8,6-дюймовий дисплей. Це на додаток до системи проекційного дисплея перед водієм.

Новий позашляховик Q6 має два варіанти двигуна з турбонаддувом, причому в обох розгін до 100 км/год займає 7,3 секунди. Перший — це чотирициліндровий EA888 2,0-літровий двигун із турбонаддувом, який видає 195 кВт/220 кВт і максимальний крутний момент 400/500 Нм.

Другий варіант - шестициліндровий 2,5-літровий турбомотор EA390. Крім того, усі моделі Q6 стандартно оснащуються інтелектуальною системою Audi Quattro.