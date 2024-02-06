Audi RS6 Avant Performance майже ідеальний. Супер-універсал V8 потужністю 621 кінських сил розганяється до сотні за 3,3 секунди та має місце для п’яти осіб із багажем. Тепер Audi підвищує ставку за допомогою надшвидкої моделі GT.

Avant GT використовує той самий 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом, що й Avant Performance, потужністю 621 кінську силу. Але з деякими налаштуваннями GT розганяється до сотні за 3,2 секунди – на одну десяту секунди швидше, ніж стандартна модель. GT займає 11,5 секунди, щоб досягти 200 км/год – на 1,5 секунди швидше, ніж у Performance – а максимальна швидкість становить 466 км/год.

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Однак RS6 GT керується не просто прямолінійною швидкістю, а завдяки зменшенню клиренсу на 10 міліметрів за допомогою ручної регульованої підвіски. GT також отримав більш жорсткі стабілізатори поперечної стійкості, тристоронні електронно регульовані амортизатори та оновлений диференціал із більшим заднім ухилом, а також більш липкі шини Continental Sport Contact 7.

Дизайнери Audi черпали натхнення для дизайну екстер’єру в легендарному гоночному автомобілі Audi 90 Quattro IMSA GTO. Культова червоно-біло-чорна гоночна ліврея Audi і 22-дюймові колеса фактично взяті з 90 Quattro. Цей вигляд буде єдиним вибором для покупців у США. Інші ринки матимуть вибір варіантів фарби.

RS6 Avant GT вперше отримав капот з вуглецевого волокна, який може бути частково або повністю відкритим. Новий дизайн крил відкриває випускні отвори за передніми колесами для кращого потоку повітря, а екстер’єр усіяний значками GT.

Інтер’єр оздоблений чорною шкірою та алькантарою з червоною стьобаною строчкою на сидіннях. Є нові спортивні ковшеподібні сидіння з карбоновою підкладкою та обмежена серія значків на центральній консолі, яка вказує на те, наскільки рідкісним є цей універсал.

Audi планує випустити лише 660 екземплярів RS6 GT по всьому світу. Кожен із цих транспортних засобів буде частково виготовлений вручну, а карбоновий капот, крила, бампер, спойлер, підвіска та зовнішня обшивка створюватимуться дизайнерами та інженерами з Німеччини. Лише 85 одиниць надходять до США і лише 7 до Канади.

Офіційних відомостей про ціни поки що немає, але якщо ви хочете, то краще стати в чергу зараз. Такі автомобілі з часом тільки дорожчають тож це може стати непоганою інвестицією в майбутнє.