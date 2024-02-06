Audi RS6 Avant Performance почти идеален. Супер-универсал V8 мощностью 621 лошадиных сил разгоняется до сотни за 3,3 секунды и имеет место для пяти человек с багажом. Теперь Audi повышает ставку с помощью сверхбыстрой модели GT.

Avant GT использует тот же 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, что и Avant Performance, мощностью 621 лошадиную силу. Но с некоторыми настройками GT разгоняется до сотни за 3,2 секунды – на одну десятую секунды быстрее, чем стандартная модель. GT занимает 11,5 секунды, чтобы достичь 200 км/ч – на 1,5 секунды быстрее, чем у Performance – а максимальная скорость составляет 466 км/ч.

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Однако RS6 GT управляется не просто прямолинейной скоростью, а благодаря уменьшению клиренса на 10 миллиметров с помощью ручной регулируемой подвески. GT также получил более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, трехсторонние электронно регулируемые амортизаторы и обновленный дифференциал с большим задним уклоном, а также более липкие шины Continental Sport Contact 7.

Дизайнеры Audi черпали вдохновение для дизайна экстерьера в легендарном гоночном автомобиле Audi 90 Quattro IMSA GTO. Культовая красно-бело-чёрная гоночная ливрея Audi и 22-дюймовые колёса фактически взяты с 90 Quattro. Этот облик будет единственным выбором для покупателей в США. Другие рынки будут иметь выбор вариантов краски.

RS6 Avant GT впервые получил капот из углеродного волокна, который может быть частично или полностью открытым. Новый дизайн крыльев открывает выпускные отверстия за передними колесами для лучшего потока воздуха, а экстерьер усеян значками GT.

Интерьер отделан черной кожей и алькантарой с красной стеганой строчкой на сиденьях. Есть новые спортивные ковшеобразные сиденья с карбоновой подкладкой и ограниченная серия значков на центральной консоли, которая указывает на то, насколько редким является этот универсал.

Audi планирует выпустить только 660 экземпляров RS6 GT по всему миру. Каждый из этих транспортных средств будет частично изготовлен вручную, а карбоновый капот, крылья, бампер, спойлер, подвеска и внешняя обшивка будут создаваться дизайнерами и инженерами из Германии. Только 85 единиц поступают в США и только 7 в Канаду.

Официальных сведений о ценах пока нет, но если вы хотите, то лучше стать в очередь сейчас. Такие автомобили со временем только дорожают поэтому это может стать неплохой инвестицией в будущее.