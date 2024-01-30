Audi Q7 2025 получил новое лицо и настраиваемые лазерные фары. У него больше цветов, больше технологий и он поступит в продажу для европейских покупателей в первом квартале этого года.

Новый Q7 – это скорее обновленная модель, чем полностью новая модель. Это заслуживает внимания поскольку текущий Q7 развивается через годы дебютировав еще в 2015 году.

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Обновленный Q7 так же велик, по-прежнему с толстой отделкой с узором в форме восьмиугольника внутри радиаторной решетки. Нижняя панель имеет обновленные угловые вентиляционные отверстия с вертикальной ориентацией и хотя светодиодные фары выглядят почти так же матричные фонари HD с лазерным светом и настраиваемыми функциями являются дополнительными.

Audi Q7 получил новые фары, предлагая расширенное видение с помощью лазерного диода для каждого света. Он активируется с дальним светом на скорости выше 70 км/ч, работая с 24 светодиодами, чтобы «значительно» увеличить диапазон дальнего света. Приблизительно новый Q7 также получил дополнительные функции настройки для дневных ходовых огней. Водители могут выбрать одну из четырех световых подписей и это касается обновленных светодиодных задних фонарей.

Базовая модель теперь имеет стандартную контрастную строчку 19-дюймовые колеса глянцевый пакет с алюминиевыми рейлингами на крыше и камеру заднего вида со вспомогательной парковкой plus. Зайдя в option-land, вы найдете девять декоративных вставок доступных для оформления. Предлагаются три новых цвета экстерьера Ascari Blue Sakhir Gold и Chili Red и доступны новые варианты колес от 20 до 22 дюймов.

В техническом отделе впервые доступны программы от сторонних поставщиков, поэтому вы можете использовать такие вещи как Spotify непосредственно через информационно-развлекательную систему Q7. Новые функции помощи водителю включают различные дисплеи предупреждений для виртуальной кабины, такие как изменение полосы движения и предупреждение о расстоянии среди прочего.

Настройки силовой установки также знакомы: 30-литровый дизель в двух вариантах мощностью 228 или 282 лошадиные силы бензиновый V6 мощностью 335 л.с. и 40-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 500 л.

Европейские покупатели смогут приобрести новый Q7 как модель 2024 года по стартовой цене от 79 300 евро.