Audi Q7 2025 року отримав нове обличчя та адаптивні лазерні фари. У нього більше кольорів, більше технологій, і він надійде в продаж для європейських покупців у першому кварталі цього року.

Новий Q7 — це скоріше оновлена модель, ніж повністю нова. Це заслуговує на увагу, оскільки поточний Q7 розвивається через роки, дебютувавши ще у 2015 році.

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Оновлений Q7 такий же великий, як і раніше, з товстим оздобленням із візерунком у формі восьмикутника всередині радіаторної решітки. Нижня панель має оновлені кутові вентиляційні отвори з вертикальною орієнтацією, і хоча світлодіодні фари виглядають майже так само, матричні ліхтарі HD з лазерним світлом і настроюваними функціями є додатковими.

Audi Q7, отримав нові фари пропонуючи розширене бачення за допомогою лазерного діода для кожного світла. Він активується з дальнім світлом на швидкості вище 70 км/год, працюючи з 24 світлодіодами, щоб «значно» збільшити діапазон дальнього світла. Зблизька новий Q7 також отримав додаткові функції налаштування для денних ходових вогнів. Водії можуть вибрати один із чотирьох світлових підписів, і це також стосується оновлених світлодіодних задніх ліхтарів.

Базова модель тепер має стандартну контрастну строчку, 19-дюймові колеса, глянцевий пакет з алюмінієвими рейлінгами на даху та камеру заднього огляду з допоміжним паркуванням plus. Зайшовши в option-land, ви знайдете дев’ять декоративних вставок, доступних для оформлення. Пропонуються три нові кольори екстер’єру – Ascari Blue, Sakhir Gold і Chili Red – і доступні нові варіанти коліс від 20 до 22 дюймів.

У технічному відділі вперше доступні програми від сторонніх постачальників, тому ви можете використовувати такі речі, як Spotify, безпосередньо через інформаційно-розважальну систему Q7. Нові функції допомоги водієві включають різні дисплеї попереджень для віртуальної кабіни, такі як зміна смуги руху та попередження про відстань, серед іншого.

Налаштування силової установки також знайомі: 3,0-літровий дизель у двох варіантах потужністю 228 або 282 кінських сили, бензиновий V6 потужністю 335 к.с. і 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 500 к.с.

Європейські покупці зможуть придбати новий Q7 як модель 2024 року за стартовою ціною від 79 300 євро.