На річних загальних зборах акціонерів керівництво Audi підтвердило, що у седана A8 з'явиться нова ультрарозкішний і престижна версія.

Мова, ймовірно, йде про модифікації Horch, яка буде конкурувати з Mercedes-Maybach S-Class. Інформація про те, що Audi може в найближчі роки воскресити ім'я Horch з'явилася восени минулого року.

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За даними інсайдерів, його отримають розкішні версії A8 L - такі машини будуть відрізнятися декором і багатим оснащенням. У гамму двигунів нових «Хорьх» увійдуть твін-турбо V8 або W12 об'ємом 6,0 літра від Bentley Continental GT.

Тоді йшлося про те, що машини можуть з'явиться на ринку через два-три роки. Їх не стануть виділяти в окремий суббренд, так як досвід Mercedes-Benz показав, що продажі таких машин значно нижче прогнозних.