На годовом общем собрании акционеров руководство Audi подтвердило, что у седана A8 появится новая ультрароскошная и престижная версия.

Речь, вероятно, идет о модификации Horch, которая будет конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class. Информация о том, что Audi может в ближайшие годы воскресить имя Horch появилась осенью прошлого года.

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По данным инсайдеров, его получат роскошные версии A8 L – такие машины будут отличаться декором и богатым оснащением. В гамму двигателей новых “Хорьх” войдут твин-турбо V8 или W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.

Тогда речь шла о том, что машины могут появится на рынке через два-три года. Их не станут выделять в отдельный суббренд, так как опыт Mercedes-Benz показал, что продажи таких машин значительно ниже прогнозных.