Покупцем виявився пристрасний шанувальник "Корветів", власник команди NASCAR Рік Хендрік. Він побив попередній рекорд найдорожчого Chevrolet Corvette, проданого на аукціоні – 3 мільйони доларів. І це попереднє досягнення також було за ним.

Що й казати, любить людина спорткари Chevrolet Corvette, особливо перші та останні примірники моделі. За найновіший Chevrolet Corvette Z06 2022 року з першим серійним номером Рік Хендрік заплатив 3,6 мільйона доларів. У його колекції він стане поруч з останнім Corvette C8 2019 року випуску, виграним на торгах за 3 мільйони доларів.

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На аукціоні Barrett-Jackson Scottsdale Рік Хендрік, власник дилерських центрів Chevrolet, підрядник GM Defense та власник команди NASCAR – почесний покупець. Щоразу, як на торгах з’являється щось цікаве від Chevrolet, Хендрік буде на аукціоні.

Останній виграш Хендріка – Chevrolet Corvette Z06 VIN 0001, перший з першої серії, присвяченої 70-річчю моделі. Спеціальне видання починається з двох нових кольорів екстер’єру, унікальних для 70th Anniversary Edition, доступних з додатковими акцентними смужками в сірому Satin для White Pearl та Satin Black для Carbon Flash. Автомобілі 70th AE також отримують унікальні колеса та центральні кришки, супорти та кришку двигуна Stingray, значки Anniversary Edition зовні та всередині. У комплект також входить захист заднього бампера, кришка багажника, фірмові аксесуари, пакети продуктивності Z51/Z07, аксесуари для аеродинамічних характеристик, аксесуари для салону з вуглецевого волокна та подібні речі.

Хоча звичайному покупцю в автосалоні можна буде купити Chevrolet Corvette Z06 за 85 тисяч доларів, купівля цнікального Z06 VIN 0001 має й благородну мету. Кожен цент, заплачений Хендріком, жертвується благодійній організації Homefront, аукціонний дім навіть відмовився від своїх звичайних гонорарів, а неназваний благодійник жертвує ще 100 000 доларів, щоб підняти суму до 3,7 мільйона доларів. 20-річна некомерційна організація Operation Homefront існує для допомоги пораненим після 11 вересня, сім’ям військових і ветеранам фінансовою допомогою та підтримкою житла. Chevrolet бере участь у благодійній організації понад п’ять років, жертвуючи кошти та пікапи Silverado. Президент організації заявив, що за роки свого існування Operation Homefront витратила близько 35 мільйонів доларів, щоб відповісти на понад 50 000 запитів про допомогу.