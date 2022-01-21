Це вже друга серія продажу колекції Марселя Петіжана – два роки тому він продав майже 100 автомобілів, але у завзятого колекціонера ще й на третю частину вистачить.

На аукціоні RM Sotheby’s у Парижі 2 лютого торгуватимуть 28 рідкісних Ferrari з колекції Марселя Петіжана. Серед лотів є надзвичайно рідкісні та дорогі моделі.

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Марсель Петіжан виступав у перегонах у 1960-х роках і не був дуже успішним. Але він компенсував це пізніше своїми розумними інвестиціями. Колишній гонщик почав накопичувати колекцію класичних автомобілів, щоб диверсифікувати свій інвестиційний портфель. Він навіть думав відкрити автомобільний музей, але його плани провалилися, тож згодом він вирішив продати автомобілі. У 2020 році він продав дві третини своєї колекції, а зараз продає ще 28 автомобілів. Тільки цього разу всі вони Ferrari, і всі вони в бездоганному стані, майже без пробігу.

Очолює колекцію, виставлену на продажу, чудовий Ferrari 288 GTO 1985 року випуску вартістю щонайменше 2,5 мільйона євро. Це друга модель в історії Ferrari, яка має безсмертні літери GTO, а тираж цієї моделі склав лише 272 одиниці. Пробіг автомобіля менше 10 тисяч кілометрів.

Ще одним чудовим доповненням до будь-якої колекції є Ferrari 275 GTB/4 1966 року випуску – перший серійний Ferrari, оснащений V12 з чотирма верхніми розподільними валами. Цей класичний двигун був відреставрований у 70-х роках, після чого автомобіль більше не їздив. Очікувана вартість продажу – понад 2 мільйона євро.

Інші цікаві моделі з колекції Петіжана включають відреставрований Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 року та Ferrari 250 GT/L Berlinetta 1964 року. Обидва оснащені 3,0-літровим двигуном Colombo V12 з коротким блоком і, безсумнівно, будуть продані щонайменше по мільйону кожен.

Фото: колекційні Ferrari Марселя Петіжана, що підуть з молотка / RM Sotheby’s