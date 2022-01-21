Это уже вторая серия продаж коллекции Марселя Петижана – два года назад он продал почти 100 автомобилей, но у упорного коллекционера еще и на третью часть хватит.

На аукционе RM Sotheby's в Париже 2 февраля будут торговать 28 редких Ferrari из коллекции Марселя Петижана. Среди лотов есть очень редкие и дорогие модели.

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Марсель Петижан выступал в гонках в 1960-х годах и не был очень успешным. Но он компенсировал это позже своими разумными инвестициями. Бывший гонщик начал копить коллекцию классических автомобилей, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Он даже думал открыть автомобильный музей, но его планы провалились, поэтому он решил продать автомобили. В 2020 году он продал две трети своей коллекции, а сейчас продает еще 28 автомобилей. Только на этот раз все они Ferrari, и все они в безупречном состоянии почти без пробега.

Возглавляет коллекцию, выставленную на продажи, отличный Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска стоимостью по меньшей мере 2,8 миллиона долларов. Это вторая модель в истории Ferrari, которая имеет бессмертные буквы GTO, а тираж этой модели составил всего 272 единицы. Пробег автомобиля менее 10 тысяч километров.

Еще одним замечательным дополнением к любой коллекции является Ferrari 275 GTB/4 1966 года выпуска – первый серийный Ferrari, оснащенный V12 с четырьмя верхними распределительными валами. Этот классический двигатель был отреставрирован в 70-е годы, после чего автомобиль больше не ездил. Ожидаемая стоимость продаж – более 2,2 миллиона долларов.

Другие интересные модели из коллекции Петижана включают в себя отреставрированный Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года и Ferrari 250 GT/L Berlinetta 1964 года. Оба оснащены 3,0-литровым двигателем Colombo V12 с коротким блоком и, несомненно, будут проданы по меньшей мере за миллион каждый.

Фото: коллекционные Ferrari Марселя Петижана, что уйдут с молотка / RM Sotheby’s