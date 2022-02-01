Покупателем оказался страстный поклонник "Корветов", владелец команды NASCAR Рик Хендрик. Он побил предыдущий рекорд самого дорогого Chevrolet Corvette, проданного на аукционе – 3 миллиона долларов. И это предыдущее достижение тоже было за ним.

Что и говорить, любит человек спорткары Chevrolet Corvette, особенно первые и последние экземпляры модели. За новейший Chevrolet Corvette Z06 2022 года с первым серийным номером Рик Хендрик заплатил 3,6 миллиона долларов. В его коллекции он станет рядом с последним Corvette C8 2019 года выпуска, выигранным на торгах за 3 миллиона долларов.

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На аукционе Barrett-Jackson Scottsdale Рик Хендрик, владелец дилерских центров Chevrolet, подрядчик GM Defense и владелец команды NASCAR – почетный покупатель. Каждый раз, как на торгах появляется что-то интересное от Chevrolet, Хендрик будет на аукционе.

Последний выигрыш Хендрика – Chevrolet Corvette Z06 VIN 0001, первый из первой серии, посвященной 70-летию модели. Специальное издание начинается с двух новых цветов экстерьера, уникальных для 70th Anniversary Edition, доступных с дополнительными акцентными полосками в сером Satin для White Pearl и Satin Black Carbon Flash. Автомобили 70th AE также получают уникальные колеса и центральные крышки, суппорты и крышку двигателя Stingray, значки Anniversary Edition снаружи и внутри. В комплект также входит защита заднего бампера, крышка багажника, фирменные аксессуары, пакеты производительности Z51/Z07, аксессуары для аэродинамических характеристик, аксессуары для салона из углеродного волокна и подобные вещи.

Каждый цент, заплаченный Хендриком, жертвуется благотворительной организации Homefront, аукционный дом даже отказался от своих обычных гонораров, а неназванный благотворитель жертвует еще 100 000 долларов, чтобы поднять сумму до 3,7 миллиона долларов. 20-летняя некоммерческая организация Operation Homefront существует для помощи раненым после 11 сентября, семьям военных и ветеранам финансовой помощью и поддержкой жилья. Chevrolet участвует в благотворительной организации более пяти лет, жертвуя средства и пикапы Silverado. Президент организации заявил, что за годы своего существования Operation Homefront потратила около 35 миллионов долларов, чтобы ответить на более 50 000 запросов о помощи.