Сьогоднішня світова прем’єра в Монтереї завершує досить насичене літо для компанії Automobili Pininfarina, яка вже прикрасила світ ентузіастів електромобілів не одним, а двома унікальними електричними гіперкарами.

Automobili Pininfarina щойно представила електромобіль, який, як ми дізналися, називається Barchetta. Цей надзвичайно обмежений серійний електричний гіперкар поєднує в собі минуле й сьогодення з повністю відкритим верхом і «першим у світі» аероекранним дизайном. Однак така рідкість має свою ціну, заслуживши звання найдорожчого електромобіля на сьогоднішній день.

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Першим був Battista Edizione hyper GT – друга глава автовиробника в обмеженому випуску версій його флагманського електромобіля – Battista – сам по собі невловимий автомобіль. Він присвячений племіннику засновника і першому в історії чемпіону Формули-1, Ніно Фаріні, розганяється до 100 км/год за приголомшливі 1,79 секунди. Досягти такого рівня швидкості досить важко. Automobili Pininfarina каже, що має намір побудувати лише п’ять екземплярів.

Раніше цього місяця розробник гіперкарів продовжив ще одну дивовижну вправу в дизайні електромобілів, представивши нову концепцію під назвою PURA Vision. Його буде виставлено в Північній Каліфорнії на Monterey Car Week. Новий електромобіль «B95», нещодавно представлений Pininfarina, дебютує з деякими з тих самих елементів дизайну, що й концепт.

Після сьогоднішньої глобальної прем’єри ви можете помітити, що один елемент, який не включено в дизайн B95, – це дах. Натомість компанія Automobili Pininfarina взагалі прибрала верхню частину.

Під час сьогоднішнього глобального дебюту ми дізналися, що «B» у B95 означає… як ви вже здогадалися, Barchetta. Між тим, «95» — це згадка про 95-ту річницю автовиробника у 2025 році — рік, коли Pininfarina SpA має намір розпочати поставки клієнтам обмеженої серії hyper EV.

Кожна версія новітнього електромобіля Pininfarina буде повністю виготовлена вручну на заводі автовиробника в Камбіано, Італія. Як і оригінальна Battista, Pininfarina SpA працюватиме разом з кожним клієнтом, щоб створити Barchetta, яка є дійсно єдиною в своєму роді. Для додаткової безпеки автовиробник каже, що його команда дизайнерів також запропонує своїм клієнтам індивідуальні шоломи, які відповідатимуть їхній єдиній у своєму роді Barchetta.

Pininfarina SpA повідомила, що кожна виготовлена на замовлення Barchetta коштуватиме приголомшливих 4,4 мільйона євро (4,78 мільйона доларів).