Pininfarina та Roux Helmets розробляють нові гоночні шоломи. Вони оснащені інноваційними технологіями безпеки та комфорту.

Pininfarina та Roux Helmets об’єдналися, щоб розробити нову лінію гоночних шоломів. Вони розробили нові продукти для перегонів із відкритою кабіною та GT (закритою кабіною), які об’єднують деякі технології. Розроблені шоломи підходять для перегонів від Формули-4 до Формули-1, і вони відповідають рейтингам FIA 8859/Snell SA2020.

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Шоломи оснащені вбудованою системою водяного охолодження Cool-X від Roux і вбудованим повітряним портом. Технологія Cool-X рециркулює воду з температурою 52 градуси за Фаренгейтом (11 градусів за Цельсієм) з кулера CoolShirt, щоб допомогти водієві впоратися з тепловим стресом за кермом.

Шоломи також оснащені власною системою розблокування, яка дозволяє бригадам швидкої допомоги швидко його зняти, не навантажуючи шию користувача. Шоломи Roux, розроблені Pininfarina, оснащені «першою у своєму роді» системою візора, яка забезпечує розширене поле огляду.

На цю мить лінійка має чотири шоломи Pininfarina. Найдешевший, для картингу, починається від 840 доларів і включає два сертифіковані FIA козирки (один темно-димчастий і один прозорий), коробку для шолома та додаткову прокладку. Він доступний у всіх розмірах.

GT Carbon Kevlar коштує майже вдвічі дорожче — 1575 доларів США, але він поставляється з двома сертифікованими FIA козирками, сумкою для захисту, щоками та амбушюрами, додатковим ущільнювачем і коробкою для шолома. Він має вбудовану трубку для пиття води та систему зв’язку з шумопоглинаючим мікрофоном і динаміками.

Версія Formula Carbon продається за 1875 доларів і поставляється з аналогічними смаколиками. GT Carbon трохи дорожчий за 1990 доларів і має трубку для пиття, систему зв’язку та інші переваги.

Генеральний директор Roux Helmets Хуан Карлос Леру сказав, що компанія пишається партнерством із Pininfarina, додавши: «Разом ми створили продукт, який обіцяє підвищити рівень безпеки, комфорту та стилю водія на гоночному треку.

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Pininfarina — це італійська фірма з розробки автомобілів, яка співпрацює з провідними автовиробниками, такими як Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Maserati та багатьма іншими з моменту свого заснування в 1930 році. Компанія завершила понад 1200 автомобільних проектів і більше 600 у виробництві та дизайні. Розробка гоночних шоломів здається цілком природною, оскільки Pininfarina не вперше створює такий продукт, розробивши нову концепцію шолома в 2009 році.