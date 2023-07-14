Pininfarina и Roux Helmets разрабатывают новые гоночные шлемы. Они оснащены инновационными технологиями безопасности и комфорта.

Pininfarina и Roux Helmets объединились, чтобы разработать новую линию гоночных шлемов. Они разработали новые продукты для гонки с открытой кабиной и GT (закрытой кабиной), объединяющие некоторые четкие технологии. Разработанные шлемы подходят для гонки от Формулы-4 до Формулы-1 и соответствуют рейтингам FIA 8859/Snell SA2020.

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Шлемы оснащены встроенной системой водяного охлаждения Cool-X от Roux и встроенным воздушным портом. Технология Cool-X рециркулирует воду с температурой 52 градуса по Фаренгейту (11 градусов по Цельсию) из кулера CoolShirt, чтобы помочь водителю справляться с тепловым стрессом за рулем.

Шлемы также оснащены собственной системой разблокировки, позволяющей бригадам скорой помощи быстро его снять, не нагружая шею пользователя. Шлемы Roux, разработанные Pininfarina, оснащены "первой в своем роде" системой визора, обеспечивающей расширенное поле обзора.

На данный момент линейка имеет четыре шлема Pininfarina. Самый дешевый, для картинга, начинается от 840 долларов и включает в себя два сертифицированных FIA козырька (один темно-дымчатый и один прозрачный), коробку для шлема и дополнительную прокладку. Он доступен во всех размерах.

GT Carbon Kevlar стоит почти вдвое дороже – 1575 долларов США, но он поставляется с двумя сертифицированными FIA козырьками, сумкой для защиты, щеками и амбушюрами, дополнительным уплотнителем и коробкой для шлема. Он имеет встроенную трубку для питья воды и систему связи с шумопоглощающим микрофоном и динамиками.

Версия Formula Carbon продается за 1875 долларов и поставляется с аналогичными вкусностями. GT Carbon немного дороже 1990 долларов и имеет трубку для питья, систему связи и другие преимущества.

Генеральный директор Roux Helmets Хуан Карлос Леру сказал, что компания гордится партнерством с Pininfarina, добавив: «Вместе мы создали продукт, обещающий повысить уровень безопасности, комфорта и стиля водителя на гоночном треке.

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Pininfarina – это итальянская фирма по разработке автомобилей, сотрудничающая с ведущими автопроизводителями, такими как Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Maserati и многими другими с момента своего основания в 1930 году. Компания завершила более 1200 автомобильных проектов и более 600 в производстве и дизайне. Разработка гоночных шлемов кажется вполне естественной, поскольку Pininfarina не в первый раз создает такой продукт, разработав новую концепцию шлема в 2009 году.