Сегодняшняя мировая премьера в Монтерее завершает достаточно насыщенное лето для компании Automobili Pininfarina, уже украсившей мир энтузиастов электромобилей не одним, а двумя уникальными электрическими гиперкарами.

Automobili Pininfarina только что представила электромобиль, который, как мы узнали, называется Barchetta. Этот чрезвычайно ограниченный серийный электрический гиперкар сочетает в себе прошлое и настоящее с полностью открытым верхом и первым в мире аэроэкранным дизайном. Однако такая редкость имеет свою цену, заслужив звание дорогого электромобиля на сегодняшний день.

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Первым был Battista Edizione hyper GT – вторая глава автопроизводителя в ограниченном выпуске версий его флагманского электромобиля – Battista – сам по себе неуловимый автомобиль. Он посвящен племяннику основателя и первому в истории чемпиону Формулы-1, Нино Фарини, разгоняется до 100 км/ч за потрясающие 1,79 секунды. Достичь такого уровня скорости довольно сложно. Automobili Pininfarina говорит, что намерена построить только пять экземпляров.

Ранее в этом месяце разработчик гиперкаров продолжил еще одно удивительное упражнение в дизайне электромобилей, представив новую концепцию под названием PURA Vision. Он будет выставлен в Северной Калифорнии на Monterey Car Week. Новый электромобиль B95, недавно представленный Pininfarina, дебютирует с некоторыми из тех же элементов дизайна, что и концепт.

После сегодняшней глобальной премьеры вы можете заметить, что один элемент, не включенный в дизайн B95, – это крыша. Компания Automobili Pininfarina вообще убрала верхнюю часть.

Во время сегодняшнего глобального дебюта мы узнали, что B в B95 означает… как вы уже догадались, Barchetta. Между тем, «95» – это упоминание о 95-й годовщине автопроизводителя в 2025 году – год, когда Pininfarina SpA намерена начать поставки клиентам ограниченной серии hyper EV.

Каждая версия нового электромобиля Pininfarina будет полностью изготовлена вручную на заводе автопроизводителя в Камбиано, Италия. Как и оригинальная Battista, Pininfarina SpA будет работать вместе с каждым клиентом, чтобы создать Barchetta, которая действительно единственная в своем роде. Для дополнительной безопасности автопроизводитель говорит, что его команда дизайнеров также предложит своим клиентам индивидуальные шлемы, соответствующие их единственной в своем роде Barchetta.

Pininfarina SpA сообщила, что каждая изготовленная по заказу Barchetta будет стоить потрясающих 4,4 миллиона евро (4,78 миллиона долларов).