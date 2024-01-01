Аварійні бригади енергетиків Тернопільщини пересядуть з "буханок" на пікапи

Підприємство планує придбати у лізинг 22 автомобілі Mitsubishi L200. Виплату машин за такою фінансовою схемою можна здійснювати протягом трьох років.

Обрана система оплати полегшить фінансове навантаження, оскільки при цьому автотехніка одразу буде в експлуатації оперативним персоналом компанії.

З отриманням нових машин буде здійснено деякі переміщення вивільненої техніки. Частину автомобілів, котрі до цього часу використовуються для перевезення оперативно-виїзних бригад, енергетики планують передати на потреби Збройних Сил України.

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Новий автотранспорт слугуватиме енергетикам під час оперативних виїзних робіт з аварійних пошкоджень чи модернізації розподільчих пунктів, електричних підстанцій, трансформаторних підстанцій та ін.

"Безперебійне електропостачання – це не тільки модернізація ліній, підстанцій та опор, але й модернізація техніки для ремонту різних енергооб’єктів. Ми оновлюємо технічну базу задля того, щоб наші бригади були мобільнішими та могли оперативно доїхати на місце аварійного пошкодження, а споживачі якнайменше часу перебували без електроенергії під час виникнення різних аварій",— зазначив в. о. гендиректора "Тернопільобленерго" Володимир Гумен.