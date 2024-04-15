Чергову партію легких багі для переднього краю передав у війська колектив АТ "Житомиробленерго": захисникам надійшли евакуаційні та патрульно-розвідувальні машини.

Загалом в автомайстернях згаданого підприємства виготовлено 10 багі та капітально відремонтовано три десятки мотоциклів з коляскою. Уся ця техніка несе службу безпосередньо на передовій.

Якщо з мотоциклами технологічно виконується капітальний ремонт, технічне обслуговування, то з багі складніше. Тут повний процес виробництва техніки з нуля. Машини виготовляються з найдешевших та найпоширеніших автомобілів.

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Як повідомив редакції Авто24 керівник АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета, зазвичай донорами стають ВАЗ 2108/09 – карбюраторні машини, що не потребують складної електроніки й втручання майстрів спеціалізованих сервісних центрів. Багі на цій основі прості в обслуговуванні, лагодяться, регулюються прямо в польових умовах, що на передовій дуже цінується.

Автомобілі-донори енергетикам передають як люди, так і підприємства. Частково "дев’ятки" та "вісімки" купуються у населення за договірними цінами. Машини розбираються до гвинтика. Усі агрегати, вузли, системи проходять процедуру дефектування. Це допомагає визначитися в подальшому оснащенні побудованих машин придатними до експлуатації компонентами.

Раму зварено так, що окрім водія та пасажира, машина може везти на підніжках ще по бійцю – двоє сидять, двоє стоять на підніжках, руками тримаючись за верхні захисні дуги.

"Автомобіль виходить легкий, прудкий і витривалий. На таку масу двигун навіть 1300 «кубиків» робить з багі ракету. Машина не їде, а літає. Звісно, трохи трясе, але амортизаційна система добряче гасить амплітуду коливань і пом’якшує їзду", – уточнює Олексій Шекета.

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Зазвичай мотористи перебирають усі двигуни, при потребі ставлять нові кільця, поршні, прокладки. Це все купується в автомагазинах. Акумулятори також ставляться живі, які надійно тримають заряд як в мороз, так і в спеку.

Оскільки експлуатація у фронтових реаліях ведеться на великих швидкостях та у важких умовах, то ставиться нова посилена система охолодження. До речі, електросистема тут також змінена, та й шини також не "жигулівські", а позашляхові з високим протектором.

Евакуаційні та розвідувальні версії багі у виробництві дещо ускладнено різними підходами, але це виправдано й робиться на прохання армійців. Різниця між багі-евакуатором і багі-розвідником в тому, що “евак” дещо більший.

В евакуаторі облаштовано місце з ношами для важкопораненого. Окрім цього, додано простору для евакуації людей з легкими пораненнями. Загалом такий “евак” везе з поля бою шістьох. Назад повертається з боєприпасами, іншим оснащенням, у т.ч. доставляє воду, їжу, медикаменти тощо.

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Багі для рейдів в тил ворога, розвідки та патрулювання трохи менші в габаритах, легші та прудкіші. Вони розраховані на екіпаж з чотирьох осіб. Окрім цього за сидіннями водія та пасажира облаштовано багажну нішу для боєкомплекту і спорядження.

Наразі, як повідомив Олексій Шекета, в майстернях підприємства тривають роботи з виготовлення нових багі та капітального ремонту мотоциклів для підшефних підрозділів. Ця робота буде продовжуватися до остаточної перемоги над кремлівськими окупантами.

Фото: Житомиробленерго