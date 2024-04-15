Очередную партию легких багги для переднего края передал в войска коллектив АО "Житомироблэнерго": защитникам поступили эвакуационные и патрульно-разведывательные машины.

Всего в автомастерских упомянутого предприятия изготовлено 10 багги и капитально отремонтировано три десятка мотоциклов с коляской. Вся эта техника несет службу непосредственно на передовой.

Если с мотоциклами технологически выполняется капитальный ремонт, техническое обслуживание, то с багги сложнее. Здесь полный процесс производства техники с нуля. Машины изготавливаются из самых дешевых и распространенных автомобилей.

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Как сообщил редакции Авто24 руководитель АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета, обычно донорами становятся ВАЗ 2108/09 – карбюраторные машины, не требующие сложной электроники и вмешательства мастеров специализированных сервисных центров. Баги на этой основе просты в обслуживании, чинятся, регулируются прямо в полевых условиях, что на передовой очень ценится.

Автомобили-доноры энергетикам передают как люди, так и предприятия. Частично "девятки" и "восьмерки" покупаются у населения по договорным ценам. Машины разбираются до винтика. Все агрегаты, узлы, системы проходят процедуру дефектирования. Это помогает определиться в дальнейшем оснащении построенных машин пригодными к эксплуатации компонентами.

Раму сварено так, что кроме водителя и пассажира, машина может везти на подножках еще по бойцу – двое сидят, двое стоят на подножках, руками держась за верхние защитные дуги.

"Автомобиль получается легкий, шустрый и выносливый. На такую массу двигатель даже 1300 "кубиков" делает из багги ракету. Машина не едет, а летает. Конечно, немного трясет, но амортизационная система хорошо гасит амплитуду колебаний и смягчает езду", – уточняет Алексей Шекета.

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Обычно мотористы перебирают все двигатели, при необходимости ставят новые кольца, поршни, прокладки. Это все покупается в автомагазинах. Аккумуляторы также ставятся живые, которые надежно держат заряд как в мороз, так и в жару.

Поскольку эксплуатация во фронтовых реалиях ведется на больших скоростях и в тяжелых условиях, то ставится новая усиленная система охлаждения. Кстати, электросистема здесь также изменена, и шины также не "жигулевские", а внедорожные с высоким протектором.

Эвакуационные и разведывательные версии багги в производстве несколько усложнены различными подходами, но это оправдано и делается по просьбе армейцев. Разница между багги-эвакуатором и багги-разведчиком в том, что "эвак" несколько больше.

В эвакуаторе обустроено место с носилками для тяжелораненного. Кроме этого, добавлено пространства для эвакуации людей с легкими ранениями. В общем такой "эвак" везет с поля боя шестерых. Назад возвращается с боеприпасами, другим оснащением, в т.ч. доставляет воду, еду, медикаменты и тому подобное.

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Баги для рейдов в тыл врага, разведки и патрулирования немного меньше в габаритах, легче и быстрее. Они рассчитаны на экипаж из четырех человек. Кроме этого за сиденьями водителя и пассажира обустроена багажная ниша для боекомплекта и снаряжения.

Сейчас, как сообщил Алексей Шекета, в мастерских предприятия продолжаются работы по изготовлению новых багги и капитального ремонта мотоциклов для подшефных подразделений. Эта работа будет продолжаться до окончательной победы над кремлевскими оккупантами.

Фото: Житомироблэнерго