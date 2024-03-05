Огромная гранитная глыба слетела с кузова грузовика и упала прямо на пешеходный переход. К счастью, в тот момент рядом не было ни людей, ни автомобилей.

О досадном случае со счастливым окончанием для пешеходов и других участников дорожного движения на оживленной трассе международного транспортного коридора М-06 Киев-Чоп сообщила патрульная полиция Житомирской области. Магистральный тягач MAN с полуприцепом Krone двигался от одного из месторождений добычи гранита в западном направлении.

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Многотонный куб вырезанного из породы гранита, который обычно даже трактором трудно сдвинуть с места, под действием инерционных сил от скорости автомобиля и поперечного колебания полуприцепа сдвинулся с места и, обломав левый борт, рухнул наземь.

Это произошло из-за плохо закрепленного груза. Полиция в детали не вдается, лишь констатирует факт. Подробности будут выяснены в ходе расследования инцидента.

Эксперты Авто24 склонны к мнению, что, вероятно, смещение произошло из-за несколько резкого маневра на скорости. В таком случае плохо зафиксированный или вообще не закрепленный груз под действием сил центробежного ускорения сорвался с места и съехал на дорогу. На резкий маневр указывает боковое смещение и разорванная часть левого борта кузова. Кому-то повезло, что в этот момент не совершал обгон этой грузовой фуры в попутном направлении.

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Доподлинно известно, что здесь прямая вина водителя сразу по нескольким разделам ПДД. Кроме того, что груз был плохо закреплен, инспекторы во время проверки документов, обнаружили отсутствие у водителя протокола технического осмотра на транспортное средство.

На водителя грузовика патрульные составили админматериалы по ч. 1 ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц и т.д.), ч. 3 ст. 121 (Управление водителем автомобилем, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел) и ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КоАП.

Вероятно, свои претензии водителю выставит и дорожная служба, поскольку здесь придется латать выщербленные глыбой куски дороги и наносить новую разметку пешеходного перехода.

Фото: Патрульная полиция Житомирской области