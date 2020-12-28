На улице Березняковская, что в столице, произошла довольно нетипичная авария. Автомобиль буквально сбежал от своего хозяина и врезался в маршрутку. К счастью никто не пострадал.

Водитель Peugeot 301 оставил припаркованный автомобиль возле магазина с цветами. Очевидно что машина не была на стояночном тормозе или хотя бы передаче.

Читайте также: Как изменилась аварийность в Киеве и области после включения камер автофиксации: статистика

Peugeot 301 выкатился задним ходом на проезжую часть где столкнулся с маршруткой. Но самое забавное, что водитель легковушки просто не заметил аварии – сел в автомобиль и уехал.