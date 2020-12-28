На вилиці Березняківська, що у столиці, сталась досить нетипова аварія. Автомобіль буквально втік від свого господаря та врізався у маршрутку. На щастя ніхто не постраждав.

Водій Peugeot 301 залишив припаркований автомобіль біля магазину з квітами. Очевидно що машина не була на стоянковому гальмі або бодай передачі.

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Peugeot 301 викотився заднім ходом на проїжджу частину де зіткнувся з маршруткою. Та найкумедніше, що водій легковика просто не помітив аварії – сів у автомобіль та поїхав.