Величезна гранітна брила злетіла з кузова вантажівки й гепнулася прямісінько на пішохідний перехід. На щастя, в ту мить поряд не було ні людей, ні автомобілів.

Про прикрий випадок з щасливим закінченням для пішоходів та інших учасників дорожнього руху на пожвавленій трасі міжнародного транспортного коридору М-06 Київ-Чоп повідомила патрульна поліція Житомирської області. Магістральний тягач MAN з напівпричепом Krone рухався від одного з родовищ видобутку граніту у західному напрямку.

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Багатотонний куб вирізаного з породи граніту, який за звичай навіть трактором важко зсунути з місця, під дією інерційних сил від швидкості автомобіля та поперечного коливання напівпричепа зсунувся з місця і, обламавши лівий борт, звалився додолу.

Це сталося через погано закріплений вантаж. Поліція в деталі не вдається, лише констатує факт. Подробиці буде з'ясовано в ході розслідування автопригоди.

Експерти Авто24 схильні до думки, що, ймовірно, зсув відбувся через дещо різкий маневр на швидкості. У такому разі погано зафіксований чи взагалі не закріплений вантаж під дією сил відцентрового прискорення зірвався з місця й з'їхав на дорогу. На різкий маневр вказує боковий зсув та розірвана частина лівого борту кузова. Комусь пощастило, що в цю мить не робив обгін цієї вантажної фури в попутному напрямку.

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Достеменно відомо, що тут пряма вина водія відразу по кількох розділах ПДР. Окрім того, що вантаж був погано закріплений, інспектори під час перевірки документів, виявили відсутність у водія протоколу технічного огляду на транспортний засіб.

На водія вантажівки патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць тощо), ч. 3 ст. 121 (Керування водієм автомобілем, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Ймовірно, свої претензії водієві виставить і дорожня служба, оскільки тут доведеться латати вищерблені брилою шматки дороги та наносити нову розмітку пішохідного переходу.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області