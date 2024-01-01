Аварийные бригады энергетиков Тернопольщины пересядут с "буханок" на пикапы

Предприятие планирует приобрести в лизинг 22 автомобиля Mitsubishi L200. Выплату машин по такой финансовой схеме можно осуществлять в течение трех лет.

Выбранная система оплаты облегчит финансовую нагрузку, поскольку при этом автотехника сразу будет в эксплуатации оперативным персоналом компании.

С получением новых машин будет осуществлены некоторые перемещения высвобожденной техники. Часть автомобилей, которые до сих пор используются для перевозки оперативно-выездных бригад, энергетики планируют передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Новый автотранспорт будет служить энергетикам во время оперативных выездных работ по аварийным повреждениям или модернизации распределительных пунктов, электрических подстанций, трансформаторных подстанций и др.

"Бесперебойное электроснабжение – это не только модернизация линий, подстанций и опор, но и модернизация техники для ремонта различных энергообъектов. Мы обновляем техническую базу для того, чтобы наши бригады были более мобильными и могли оперативно доехать на место аварийного повреждения, а потребители меньше времени находились без электроэнергии при возникновении различных аварий", – отметил и. о. гендиректора "Тернопольоблэнерго" Владимир Гумен.