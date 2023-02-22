Представлений літаючий «суперкар» на водні eVTOL побудований австралійською фірмою Alauda Aeronautics і може пролітати без дозаправки 300 кіломерів.

Представлений літаючий суперкар на водні із запасом ходу 300 кілометрів. Австралійці показали водневий гоночний мультикоптер. Четверті версія eVTOL від Alauda Aeronautics обзавелася турбогенератором Thunderstrike, дизайном у стилі болідів Формули-1 та спареними роторами, кутом нахилу яких керує польотний контролер на базі штучного інтелекту. Тести коптера вже розпочалися. Свою першу гонку апарат Airspeeder Mk4 проведе у 2024 році.

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Австралійська Alauda Aeronautics опублікувала рендер четвертої версії свого eVTOL під назвою Airspeeder. На відміну від попередніх ітерацій, цей апарат є пілотованим, хоча, як і раніше, орієнтований на перегони. Airspeeder Mk4 оснащений водневим турбогенератором потужністю 1360 кінських сил і здатний за 30 секунд розігнатися до 360 кілометрів на годину. При цьому в повітрі мультикоптер поводиться як маневрений винищувач-перехоплювач. Але автори не соромляться порівнювати його з болідом Формули-1.

Компоненти силової установки eVTOL створені із застосуванням методів тривимірного друку, що використовуються для ракетних двигунів. Викид закису азоту дозволяє зменшити форму камери згоряння, яка підтримує відносно низьку температуру горіння. Ще більше скоротити вуглецевий слід планується за допомогою зеленого водню. Чотири спарені ротори закріплені на так званих карданових підвісах. Вони можуть обертатися у кількох площинах, причому керує цим польотний контролер з урахуванням штучного інтелекту.

Розрахункова дальність польоту водневого Airspeeder Mk4 - 300 км. Льотні випробування коптера вже почалися, ну а першу свою гонку він проведе у 2024 році. Публічну прем'єру eVTOL заплановано на перші числа календарної весни. Його покажуть на Південноавстралійському ярмарку інновацій, який проходитиме з 7 по 10 березня в Аделаїді.