Lamborghini Miura став засновником сегменту суперкарів і прославив італійську марку на весь світ. Купе оснащено 385-сильним V12 та розвиває 290 км/год.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Lamborghini Miura SV 1971 року. За раритетне авто планують отримати від 3 до 3,5 мільйонів доларів. Про Lamborghini розповіли на офіційному сайті аукціонного будинку.

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Lamborghini Miura — знакова модель для італійської марки, адже саме вона уславила молоду компанію на весь світ. Авто часто називають першим у світі суперкаром, адже воно поєднувало чудові характеристики з яскравим екстравагантним дизайном і розкішним салоном.

Загалом у 1966-1971 роках випустили майже 760 Lamborghini Miura і зараз важко знайти таке купе дешевше, ніж за мільйон доларів. Саме цей автомобіль відчутно дорожчий, адже належить до фінальної серії SV, випущеної тиражем 150 екземплярів.

Lamborghini Miura SV отримав доопрацьовану версію 4,0-літрового V12 зі збільшеною до 385 к. с. потужністю. Суперкар розганявся до 290 км/год і став найшвидшим серійним авто свого часу. Крім того, Miura SV доопрацювали підвіску, розширили колію і встановили нові шини, що покращило керованість. Вперше як опції запропонували кондиціонер і цей автомобіль має його.

Суперкар двічі реставрували та зберігали в гаражі з клімат-контролем. Він неодноразово вигравав нагороди на різноманітних ретро-шоу. Пробіг авто за півстоліття складає 43 000 км.