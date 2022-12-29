Lamborghini Miura стал основателем сегмента суперкаров и прославил итальянскую марку по всему миру. Купе оснащено 385-сильным V12 и развивает 290 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Lamborghini Miura SV в 1971 году. За раритетное авто планируют получить от 3 до 3,5 миллиона долларов. О Lamborghini рассказали на официальном сайте аукционного дома.

Читайте также: Украинский владелец Lamborghini заплатил $12 000 за техобслуживание в Польше

Lamborghini Miura – знаковая модель для итальянской марки, ведь именно она прославила молодую компанию на весь мир. Авто часто называют первым в мире суперкаром, ведь оно сочетало отличные характеристики с ярким экстравагантным дизайном и роскошным салоном.

В общей сложности в 1966-1971 годах выпустили почти 760 Lamborghini Miura и сейчас трудно найти такое купе дешевле, чем за миллион долларов. Именно этот автомобиль ощутимо более дорогой, ведь относится к финальной серии SV, выпущенной тиражом 150 экземпляров.

Lamborghini Miura SV получил доработанную версию 4,0-литрового V12 с увеличенной до 385 л. мощностью. Суперкар разгонялся до 290 км/ч и стал самым быстрым серийным авто в свое время. Кроме того, Miura SV доработали подвеску, расширили колею и установили новые шины, что улучшило управляемость. Впервые в качестве опций предложили кондиционер и этот автомобиль имеет его.

Суперкар дважды реставрировали и хранили в гараже с климат-контролем. Он неоднократно выигрывал награды на всевозможных ретро-шоу. Пробег авто за полвека составляет 43 000 км.