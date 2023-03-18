В Києві донедавна можна було помітити Lamborghini Huracan Evo з номерними знаками Student. Звичайно, він належить не студенту, а молодому бізнесмену Олександру Слобоженку. Однак якщо серйозно, то у справжніх студентів дещо інші вимоги до авто, окрім того, як максимально виділитись в потоці.

Щоб мати можливість жити повноцінним і цікавим життям у виші, студенти повинні мати свободу пересування. Найпростіший спосіб забезпечити це – придбати автомобіль. Ось деякі з найкращих доступних для студентів варіантів за версією американського видання focus2move:

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1 – Honda Fit (Jazz)

Практичний і надійний автомобіль, який чудово підходить для студентів. Хоча він виглядає досить компактним, що чудово підходить для міського життя, він має просторий салон. Крім того, він відомий своєю хорошою економічністю палива, що робить його ідеальним для поїздок до школи чи роботи.

2 – Toyota Corolla

Це ще один практичний і надійний варіант для студентів, з комфортною їздою і хорошою паливною економічністю. Хоча новіші моделі мають досить високі ціни, вживану Corolla можна придбати недорого. Крім доступної ціни, він також пропонує вам велику довговічність і низькі витрати на обслуговування.

3 – Mazda3

Mazda3 — це стильний і спортивний автомобіль, який допоможе виділитися з натовпу. Але це також практично та ефективно. Він має добре продуманий інтер’єр і сучасні засоби безпеки, що робить його чудовим вибором для студентів, які хочуть веселу та надійну машину. Вартість цього автомобіля також цілком доступна.

4 – Kia Soul

Якщо вам потрібен свіжий, доступний і зручний автомобіль, Kia Soul може стати хорошим вибором. Це унікальний і універсальний автомобіль, який чудово підходить для студентів, яким потрібен додатковий простір для своїх речей. Він має просторий салон, хорошу паливну ефективність і вдосконалені функції безпеки. І це теж виглядає весело.

5 – Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — це компактний автомобіль із елегантним і сучасним дизайном, який відомий своєю довговічністю, а також надійністю, паливною економічністю та доступною ціною. Це завжди виглядає стильно.

6 – Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta відомий своєю приємною атмосферою, просторим салоном і передовими функціями безпеки. Він також має економічний двигун і комфортну їзду.

7 – Subaru Impreza

Автомобіль із диким, спортивним характером. Subaru Impreza привертає увагу своїм унікальним дизайном. Крім того, він відомий тим, що здатний справлятися з різними погодними умовами. Він має повний привід і вдосконалені функції безпеки, що робить його чудовим вибором для студентів, які живуть у містах із суворими зимами чи сезонами дощів.

Висновок

На ринку ви знайдете багато автомобілів, які підходять для студентів. Але тепер ви знаєте про деякі варіанти, які є найкращими з точки зору дизайну, безпеки, ефективності, надійності та ціни.