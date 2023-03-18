В Киеве недавно можно было заметить Lamborghini Huracan Evo с номерными знаками Student. Конечно, оно принадлежит не студенту, а молодому бизнесмену Александру Слобоженко. Однако если серьезно, то у настоящих студентов несколько иные требования к автомобилю, кроме того, как максимально выделиться в потоке.

Чтобы иметь возможность жить полноценной и интересной жизнью в вузе, студенты должны иметь свободу передвижения. Самый простой способ обеспечить это – приобрести автомобиль. Вот некоторые из лучших доступных для студентов вариантов по версии американского издания: focus2move:

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1 – Honda Fit (Jazz)

Практичный и надежный автомобиль, отлично подходящий для студентов. Хотя он выглядит достаточно компактным, что отлично подходит для городской жизни, у него просторный салон. Кроме того, он известен своей хорошей экономичностью топлива, что делает его идеальным для поездок в школу или работу.

2 – Toyota Corolla

Это еще один практичный и надежный вариант для студентов, с комфортной ездой и хорошей топливной экономичностью. Хотя более новые модели имеют достаточно высокие цены, подержанную Corolla можно купить недорого. Помимо доступной цены, он также предлагает вам большую долговечность и низкие затраты на обслуживание.

3 – Mazda3

Mazda3 – это стильный и спортивный автомобиль, который поможет выделиться из толпы. Но это также практично и эффективно. Он имеет хорошо продуманный интерьер и современные средства безопасности, что делает его отличным выбором для студентов, желающих веселую и надежную машину. Стоимость этого автомобиля тоже вполне доступна.

4 – Kia Soul

Если вам нужен новый, доступный и удобный автомобиль, Kia Soul может стать хорошим выбором. Это уникальный и универсальный автомобиль, который отлично подходит для студентов, которым нужно дополнительное пространство для своих вещей. Он обладает просторным салоном, хорошей топливной эффективностью и усовершенствованными функциями безопасности. И это тоже смотрится весело.

5 – Hyundai Elantra

Hyundai Elantra – это компактный автомобиль с элегантным и современным дизайном, который известен своей долговечностью, надежностью, топливной экономичностью и доступной ценой. Он всегда смотрится стильно.

6 – Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta известный своей приятной атмосферой, просторным салоном и передовыми функциями безопасности. Он также имеет экономичный двигатель и комфортную езду.

7 – Subaru Impreza

Автомобиль с диким спортивным характером. Subaru Impreza привлекает своим уникальным дизайном. Кроме того, он известен тем, что способен справляться с разными погодными условиями. Он имеет полный повод и усовершенствованные функции безопасности, что делает его отличным выбором для студентов, живущих в городах с суровыми зимами или сезонами дождей.

Вывод

На рынке вы найдете много автомобилей, подходящих для студентов. Но теперь вы знаете о некоторых вариантах, лучших с точки зрения дизайна, безопасности, эффективности, надежности и цены.