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Mazda3 з дизельним двигуном дорожча своєї бензинової сестрички в аналогічній комплектації приблизно на три тисячі доларів. Чи варто переплачувати за дизель? Спробуємо розібратись.

Mazda3 в Україні в кузові седан чи хетчбек можна придбати з бензиновим чи дизельним двигуном однаковою потужності. Але топову версію "трійки" пропонують купити лише у седані та лише з дизелем. Такою розстановкою акцентів Mazda наче підкреслює перевагу дизеля.

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Якщо вибір між седаном і хетчбеком – справа індивідуальних уподобань, то дилему “дизель чи бензин” частіше всього вирішують на калькуляторі. Тож якщо вірити паспортним даним, у змішаному режимі дизельний двигун об’ємом 1,8 л споживає на літр менше пального, аніж бензиновий 1,5 л. Динаміка прискорення у них однакова. Отже, щоб обґрунтувати різницю в ціні у три тисячі доларів, доведеться проїхати близько 30 тисячі км. Це приблизно рік середньостатистичної експлуатації.

Матрьошка

Mazda3 часто називають "матрьошкою", і якщо раніше це було зобумовлено лише назвою, то зараз з’явилась ще одна причина. Справа в тім, що Mazda3 дуже схожа на свою “старшу сестричку” Mazda6, і не тільки зовні. Топова комплектація Mazda 3 з дизельним двигуном коштує як Mazda6 у дуже непоганій комплектації STYLE+ з потужним двигуном на 194 к.с. Але є одне "але" – для старшої сестрички зараз неможливо обрати дизельний двигун. Тож питання внутрішньої конкуренції можна знімати.

Зазвичай наймолодша сестра виявляється найгарнішою та найулюбленішою. Сім’я Mazda у цьому сенсі не стала виключенням. "Трійка" виглядає наче зовсім молода струнка дівчина, що вміло розпорядилась маминою косметикою та нанесла на обличчя "бойовий макіяж". І в неї все вийшло – виглядає дуже гарно та по-дорослому агресивно.

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В середні Mazda3 також нагадує старшу сестричку, але менший розмір робить "матрьошку" значно затишнішою. Достатньо глибока посадка та висока лінія вікон створюють відчуття захищеності. Діапазони регулювання водійського сидіння та рульової колонки дозволяють всістись як "по спортивному", так і вальяжно. Найбільше в Mazda3 сподобається людям, які люблять опустити сидіння майже на підлогу, а кермо підняти якомога вище.

Передньому пасажиру теж зручно та затишно, щоправда, регулювання його сидіння навіть у максимальній комплектації механічні. Трохи дивно як для автомобіля з таким цінником та рівнем оснащеності. Порадує топова комплектація Mazda 3 і любителів гарного звуку – аудіосистема Bose звучить глибоко та якісно.

А ось ззаду місця небагато. Двом пасажирам середнього зросту буде достатньо комфортно, тим паче для них передбачено відкидний підлокітник з підстаканниками. Але якщо водій або передній пасажир будуть зростом вище середнього, тим хто сидить ззаду, місця вже стане обмаль. Третій пасажир на задньому ряду, скоріше зайвий, ніж запасний – йому заважає високий центральний тунель.

Багажник типовий для автомобілів такого класу – ємністю 450 літрів. Обшитий зсередини, навіть петлі захищені пластиком, є можливість скласти спинки задніх сидінь. Єдиний мінус для вітчизняних умов експлуатації – відсутність запасного колеса. Замість нього – ремкомплект.

Для тих, хто любить “пограти в шашки”

Динамічний старт на Mazda3 з дизелем не зовсвім передбачуваний. Справа в тім, що між миттю, коли зручна напольна педаль акселератора повністю натиснута і стартом автомобіля проходить деякий час, секунда чи більше. Та й сам старт якийсь неспішний. Крім того, при інтенсивному розгоні коробка передач надто довго тримає дизель на високих обертах. Скоріш за все, справа в алгоритмі роботи 6-діапазонного автомату.

Але якщо не намагатись вичавити з дизельної Mazda 3 усе до останньої кінської сили, то її поведінка кардинально міняється. Крутний момент у 270 Нм стає доступним з 1600 обертів на хвилину. Видається, що якщо не натискати акселератор надто сильно, то Mazda3 прискорюється легше та активніше. Та й витрата пального у спокійному режимі майже така, як заявлено виробником – трохи більше п’яти літрів у міському циклі.

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Дуже сподобалося налаштування керма. Воно "коротке", достатньо гостре та в міру туге. Перелаштування з ряду в ряд – одна з найулюбленіших вправ Mazda3. Але на затяжних віражах, особливо коли дорога під колесами не найкращої якості, задня підвіска не завжди може впоратись з утриманням траєкторії. Втім, якщо в багажнику є бодай якийсь вантаж – ситуація покращується.

Що ж стосується енергоємності підвіски, то для більшості вітчизняних дефектів асфальту її цілком достатньо. А вищезгадана здатність Mazda3 швидко та точно виконувати короткі переставки справді стає в нагоді на поганій дорозі і дозволяє зберегти підвіску від великих ям та колдобин.

Електроніка для ідеальних умов

Всі електронні помічники водія, об’єднані в систему i-Activsense, корисні лише в ідеальних умовах. Наприклад, система, що слідкує за розміткою, здатна сама підрулювати у межах полоси. Але коригує напрямок досить різко. Очевидно, що задача системи – не самостійно тримати автомобіль у своєму ряду, а стимулювати до цього водія. В той же час система пручається, якщо намагатись пересікти лінію розмітки без ввімкненого сигналу повороту. Начебто так і має бути, але це добре на ідеальних європейських дорогах. А на українських часто виникає потреба оминати ями, і в такій ситуації електронний помічник лише заважає. Добре, що є можливість його відімкнути.

Активний круїз-контроль виявися дуже корисною функцією, але, знову-ж таки, за ідеальних умов. Справа у тому, що Mazda3 в автоматичному режимі тримає надто велику дистанцію до авто, що їде попереду. Так, її можна регулювати, але навіть мінімальні налаштування дають змогу сусідам по потоку перелаштовуватись прямо перед "матрьошкою". Тож іноді водію доводиться відбирати керування у автоматики.

Вибір непоганий

Доступна дизельна Mazda 3 у трьох комплектаціях. Від середньої нашу топову відрізняє преміальна аудіосистема, шкіряний салон та інші корисні дрібниці. Різниця в ціні – трохи більше тисячі доларів.

Найпростіша версія дешевше топової приблизно на три тисячі “вічнозелених”. В ній немає набору електронних помічників i-Activsense, світлодіодної оптики, камер кругового огляду та інших, далеко не усім потрібних речей. Але загальний рівень оснащення – більш ніж пристойний.

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Звісно, вибір комплектації – справа індивідуальна. Але в тому, що дизельні версії з практичної точки зору мають свої переваги, сумніватись не варто. Варто лише самому спробувати дизельну Mazda 3 на ходу під час бодай короткого тест-драйву. Цей автомобіль розмовляє мовою емоцій, які можна лише відчути на собі.

Автор: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк