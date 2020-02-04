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Mazda3 с дизельным двигателем дороже своей бензиновой сестрички в аналогичной комплектации примерно на три тысячи долларов. Стоит ли переплачивать за дизель? Попробуем разобраться.

Mazda3 в Украине в кузове седан или хэтчбек можно приобрести с бензиновым или дизельным двигателем одинаковой мощности. Но топовую версию "тройки" предлагают купить только в седане и только с дизелем. Такой расстановкой акцентов Mazda какбы подчеркивает преимущество дизеля.

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Если выбор между седаном и хэтчбеком – дело индивидуальных предпочтений, то дилемму "дизель или бензин" чаще всего решают на калькуляторе. И если верить паспортным данным, в смешанном режиме дизельный двигатель объемом 1,8 л потребляет на литр меньше топлива, чем бензиновый 1,5 л. Динамика ускорения в них одинакова. Итак, чтобы обосновать разницу в цене в три тысячи долларов, придется проехать около 30 тысячи км. Это примерно один год среднестатистической эксплуатации.

Матрешка

Mazda3 часто называют "матрешкой", и если раньше это было обусловлено только названием, то сейчас появилась еще одна причина. Дело в том, что Mazda3 очень похожа на свою "старшую сестренку" Mazda6, и не только внешне. Топовая комплектация Mazda 3 с дизельным двигателем стоит как Mazda6 в очень неплохой комплектации STYLE+ с мощным двигателем на 194 л.с. Но есть одно "но" – для старшей сестренки сейчас невозможно выбрать дизельный двигатель. Поэтому вопрос внутренней конкуренции можно снимать.

Обычно самая младшая сестра оказывается самой красивой и любимой. Семья Mazda в этом смысле не стала исключением. "Тройка" выглядит как совсем молодая стройная девушка, которая умело распорядилась маминой косметикой и нанесла на лицо "боевой макияж”. И у нее все получилось – выглядит очень красиво и по-взрослому агрессивно.

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В середине Mazda3 также напоминает старшую сестренку, но меньший размер делает "матрешку" значительно уютнее. Достаточно глубокая посадка и высокая линия окон создают ощущение защищенности. Диапазоны регулировки водительского сиденья и рулевой колонки позволяют усесться как "по спортивному", так и вальяжно. Больше всего Mazda3 понравится людям, которые любят опустить сиденье почти на пол, а руль поднять как можно выше.

Переднему пассажиру тоже удобно и уютно, правда, регулирование его сидение даже в максимальной комплектации механические. Немного странно как для автомобиля с таким ценником и уровнем оснащенности. Порадует топовая комплектация Mazda 3 и любителей хорошего звука – аудиосистема Bose звучит глубоко и качественно.

А вот сзади места немного. Двум пассажирам среднего роста будет достаточно комфортно, тем более для них предусмотрен откидной подлокотник с подстаканниками. Но если водитель или передний пассажир будут ростом выше среднего, тем кто сидит сзади, места уже станет мало. Третий пассажир на заднем ряду, скорее лишний, чем запасной – ему мешает высокий центральный тоннель.

Багажник типичный для автомобилей такого класса – емкостью 450 литров. Обшит изнутри, даже петли защищены пластиком, есть возможность сложить спинки задних сидений. Единственный минус для отечественных условий эксплуатации – отсутствие запасного колеса. Вместо него – ремкомплект.

Для тех, кто любит “поиграть в шашки”

Динамический старт на Mazda3 с дизелем не совсем предсказуем. Дело в том, что между мгновением, когда удобная напольная педаль акселератора полностью нажата и перед стартом автомобиля проходит некоторое время, секунда или больше. Да и сам старт какой-то медленный. Кроме того, при интенсивном разгоне коробка передач слишком долго держит дизель на высоких оборотах. Скорее всего, дело в алгоритме работы 6-диапазонного автомата.

Но если не пытаться выжать из дизельной Mazda3 все до последней лошадиной силы, то ее поведение кардинально меняется. Крутящий момент в 270 Нм становится доступным с 1600 оборотов в минуту. Представляется, что если не нажимать акселератор слишком сильно, то Mazda3 ускоряется легче и активнее. И расход топлива в спокойном режиме почти такой, как заявлено производителем – около пяти литров в городском цикле.

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Очень понравились настройки руля. Они "короткие", достаточно острые и в меру тугие. Перестройки из ряда в ряд – одно из самых любимых упражнений Mazda3. Но на затяжных виражах, особенно когда дорога под колесами не лучшего качества, задняя подвеска не всегда может справиться с удержанием траектории. Впрочем, если в багажнике есть хоть какой-то груз – ситуация улучшается.

Что же касается энергоемкости подвески, то для большинства отечественных дефектов асфальта ее вполне достаточно. А вышеупомянутая способность Mazda3 быстро и точно выполнять короткие переставки действительно пригодится на плохой дороге и позволит уберечь подвеску от больших ям и колдобин.

Электроника для идеальных условий

Все электронные помощники водителя, объединенные в систему i-Activsense, полезны лишь в идеальных условиях. Например, система, следит за разметкой, способна сама подруливать в пределах полосы. Но корректирует направление достаточно резко. Очевидно, что задача системы – не самостоятельно держать автомобиль в своем ряду, а стимулировать к этому водителя. В то же время система сопротивляется, если пытаться пересечь линию разметки без включенного сигнала поворота. Вроде так и должно быть, но это хорошо на идеальных дорогах. А на украинских “направлениях” часто возникает потребность объезжать ямы, и в такой ситуации электронный помощник только мешает. Хорошо, что есть возможность его отключить.

Активный круиз-контроль оказался очень полезной функцией, но, опять-таки, при идеальных условиях. Дело в том, что Mazda3 в автоматическом режиме держит слишком большую дистанцию до авто, которое едет впереди. Да, ее можно регулировать, но даже минимальные настройки позволяют соседям по потоку перестраиваться прямо перед "матрешкой". Поэтому иногда водителю приходится отбирать управления у автоматики.

Вибор неплохой

Доступна дизельная Mazda3 в трех комплектациях. От средней нашу топовую отличает премиальная аудиосистема, кожаный салон и другие полезные мелочи. Разница в цене – чуть более тысячи долларов.

Самая простая версия дешевле топовой примерно на три тысячи “вечнозеленых”. В ней нет набора электронных помощников i-Activsense, светодиодной оптики, камер кругового обзора и других, далеко не всем нужных вещей. Но общий уровень оснащения – более чем приличный.

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Конечно, выбор комплектации – дело индивидуальное. Но в том, что у дизельных версиях с практической точки зрения есть свои преимущества, сомневаться не стоит. Стоит только самому попробовать дизельную Mazda 3 на ходу во время хотя бы короткого тест-драйва. Этот автомобиль говорит на языке эмоций, которые можно только почувствовать на себе.

Автор: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк