На українських дорогах Mitsubishi Lancer X зустрічається дуже часто. Його люблять за в міру агресивний дизайн і горезвісну японську надійність. Але є у "десятки" і недоліки – про них поговоримо докладніше.

Mitsubishi Lancer X успішно продавався в Україні з 2007 до 2016 року. Зараз ці машини оцінюються продавцями від 5 500 до 12 000 доларів. Більшість з них, незважаючи на пристойні пробіги, перебувають в непоганому стані. Але є кілька слабких місць, на які слід звернути увагу.

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Кузов Мітсубісі Лансер

Досить "свіжі" лансери поки не страждають від рудої хвороби, якщо тільки вони не були биті і неякісно після цього відновлені. Але додаткова антикорозозійна обробка цьому автомобілю не зашкодить. Найчастіше невеликі вогнища корозії з'являються в передній частині порогів. Помітити їх непросто, оскільки пороги прикриті пластиковими накладками. Заглянути туди перед покупкою просто необхідно.

Кузов Lancer X не сильно страждає від корозії

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Мотори Lancer X

Практично всі Лансери, що продаються в Україні, оснащені бензиновими моторами об'ємом 1,5 і 2,0 л. Обидва мають ланцюговий привід ГРМ, який не потребує обслуговування і не завдає неприємностей. Загальна проблема обох моторів – підвищена витрата масла після 150-200 тис. км пробігу. Зрідка, в основному через несвоєчасну заміну свічок, виникають проблеми з котушками запалювання і високовольтними проводами. Неоригінальні котушки коштують по 30-60 доларів, а за оригінал просять більше 100 доларів.

В Україні найпоширеніші бензинові мотори об’ємом 1,5 і 2,0 л.

Також на пробігу близько 200 тис км. виходить з ладу каталізатор. Зазвичай його просто видаляють, але після цього блок управління двигуна вимагає перепрошивки (50-100 доларів). Та є і бюджетний вихід – встановлення "обманки". Обходиться це нехитре пристосування в 10-20 доларів.

Коробки передач Мітсубісі Лансер

Механічні коробки передач показали себе дуже надійними – ніяких проблем з їх експлуатацією фахівці не пригадують. Нормальний ресурс зчеплення – 80-120 тис. км, вартість його заміни навіть на неоригінал – 200-250 доларів. Оригінальні запчастини ще дорожчі.

Механічна коробка передач і привід переключення ніяких проблем на завдають

Роль автомату на Mitsubishi Lancer X виконував варіатор. Він також зарекомендував себе в якості дуже надійного агрегату. Всі витрати на нього зводяться до періодичної заміни масла кожні 90 тис. км пробігу. Правда, заправний обсяг близько 10 літрів і високі вимоги до якості масла піднімають вартість такої операції до 200-250 доларів.

Підвіска Mitsubishi Lancer X

В цілому підвіска у Mitsubishi Lancer X досить міцна. Передні амортизатори по наших дорогах здатні виходжувати по 100-120 тис. км. Вартість їх заміни на неоригінальні, але якісні аналоги – близько 200 доларів. Кульові опори і сайлетблоки, які теж мають ресурс близько 100 тис. км., фахівці рекомендують міняти разом з важелями. Пара оригінальних важелів буде коштувати близько 200-300 доларів. Неоригінал – вдвічі дешевше.

Передня підвіска проста і досить надійна

Частіше – кожні 40-50 тис пробігу вимагають заміни тяги і втулки переднього стабілізатора. Бюджет такого заходу – 50-100 доларів залежно від "оригінальності" деталей.

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Задня підвіска не потребує втручань аж до 200 тис. км пробігу. Виняток становлять задні стійки і втулки стабілізатора, які вимагають заміни кожні 50-60 тис. км, а також задні амортизатори, які швидко виходять з ладу при частій експлуатації сильно завантаженого автомобіля. Їх заміна на неоригінал обходиться в 150-200 доларів.

Електрообладнання Mitsubishi Lancer X

З електрообладнанням у Lancer X проблеми виникають вкрай рідко. Найбільш поширені проблеми: вихід з ладу датчиків ABS (30-80 доларів) звукового сигналу (50-60 доларів), бензонасоса (20-50 доларів) і моторчика омивача (10-30 доларів).

З діагностикою електроніки Lancer X впорається навіть найпростіший ELM327

Відрізняється Lancer X і простотою діагностики – з нею можна впоратися навіть за допомогою найдоступнішого (10-30 доларів) сканера ELM 327, який може працювати в тандемі зі звичайним смартфоном.

Рекомендації Авто24

Перевірений нашими дорогами Mitsubishi Lancer X – непоганий варіант для покупки. З недоліків варто відзначити занадто високу вартість оригінальних запчастин. Втім, якщо автомобіль вже не гарантійний, цілком можна користуватися якісними замінниками.