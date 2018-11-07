Як отримати компенсацію після ДТП через погану якість дорожного покриття? Адвокат Олег Кроль поділився алгоритмом дій.

Якщо автовласник потрапив у ДТП через погану якість дороги (ями, вибоїни) та пошкодив свій автомобіль, шини чи диски, то йому потрібно дотримуватись такого порядку дій:

Зупинитися, включити аварійну сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки. Викликати швидку допомогу (якщо є потерпілі) та поліцію. За можливості знайти двох-трьох свідків ДТП та взяти їх контактні дані. До приїзду працівників поліції зафіксуйте на фото та відео всю обстановку (пошкодження авто, стан дорожнього покриття, яму яка стала причиною ДТП тощо); Після приїзду поліції наполягайте на складанні протоколу за ч. 4 ст. 140 Кодексу України про адмін. правопорушення. Часто-густо працівники поліції будуть вигадувати історії "Ви не вибрали безпечної швидкості руху", "Не слідкували за дорожньої обстановкою", "Тому самі винні". Не звертайте на це уваги та наполягайте на складанні вищезазначеного протоколу. Повідомте, що згідно ст. 14 Закону України "Про дорожній рух" Ви маєте право на безпечні умови дорожнього руху, зазначте що знак, який попереджає про неналежний стан дорожнього покриття відсутній. У будь-якому випадку наполягайте на складанні схеми ДТП та прослідкуйте, щоб все було записано вірно (вибоїна, наявність в ній води/снігу, її видимість, розміри, відстань між нею та зупинкою транспортного засобу тощо). Якщо працівник поліції щось відмовиться фіксувати – зазначте це у своїх поясненнях та збережіть фото/відео з місця події. Бажано на місце ДТП викликати представників дорожньої служби, яка відповідальна за стан дороги (цього вимагає п.11 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг… та постанова КМУ N198 від 30.03.1994). Сфотографуйте схему ДТП та інші матеріали. В подальшому зверніться до експерта-оцінщика та збережіть всі чеки на ремонт автомобіля.

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Якщо працівники поліції були об’єктивними та склади протокол за ч. 4 ст. 140 КУпАП, вони направлять його до суду.

адимо прийняти участь у розгляді даної справи. Якщо вину дорожньої служби підтвердить суд, Ви спокійно зможете звернутися із цивільним позовом до дорожньої служби та відсудити свої кошти.

Якщо ні, процес доказування буде складнішим, але можливим. Беріть всі вище перелічені докази (фото, відео, схеми, свідків, рахунки, оцінку, чеки) та звертайтеся із цивільним позовом.

Не забудьте поставити вимоги щодо морального відшкодування. Можна навіть провести експертизу моральної шкоди.

За неї прийдеться заплатити, але ці витрати стягнете із служби доріг.

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