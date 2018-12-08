Джеремі Кларксон, колишній ведучий Top Gear, а тепер шоу-мен з програми The Grand Tour, регулярно називає власний кращий "Автомобіль року".

Цього разу нагорода дісталася Lamborghini Huracan Performante.



Lamborghini Huracan Performance

Суперкар, в якого одразу за спинами пасажирів розташовано двигун V10 на 5,2 літра, видає 640 сил та здатен прискорювати тіла пасажирів до сотні усього за 2,9 секунди та розвивати швидкість до 325 кілометрів за годину.

Саме це авто було визнано найшвидшим автомобілем на Нюрбургрингу, допоки звідти його не посунув Porsche 911 GT2 RS, а пізніше Lamborghini Aventador SVJ.



Lamborghini Aventador SVJ

Нагадаємо, що завод Lamborghini можна відвідати, не вставши з крісла