Українська компанія Pacobo спільно з австрійською компанією Hoedlmayr запустили пілотний потяг із німецького міста Бремерхафена в український Чоп. Потяг доставив до України нові автомобілі.

Перший поїзд Бремерхафен-Чоп привіз до України 207 нових автомобілів марки BMW. На доставку потрібно 3 дні. Це означає, що на доставку більшої кількості машин поїздом потрібно менше часу, ніж на доставку вантажівками. Це ще один альтернативний шлях доставки машин.

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Організатори рейсу зазначають, що український автомобільний ринок залишається стабільним. Минулого року попит на автомобілі на вітчизняному ринку дещо знизився – на 3,2%, і становив майже 85,5 тисячі екземплярів. До початку пандемії ринок показував зростання з 2016 року.