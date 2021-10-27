Украинская компания Pacobo совместно с австрийской компанией Hoedlmayr запустила пилотный поезд из немецкого города Бремерхафена в украинский Чоп. Поезд доставил в Украину новые автомобили.

Первый поезд Бремерхафен-Чоп привез в Украину 207 новых автомобилей марки BMW. На доставку нужно 3 дня. Это значит, что на доставку большего количества машин на поезде требуется меньше времени, чем на доставку на грузовиках. Это еще один альтернативный путь доставки машин.

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Организаторы рейса отмечают, что украинский автомобильный рынок остается стабильным. В прошлом году спрос на автомобили на отечественном рынке несколько снизился – на 3,2%, и составил почти 85,5 тысячи экземпляров. До начала пандемии рынок показывал рост с 2016 года.