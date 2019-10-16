Популярний серед українців американський аукціон автомобілів від страхових компаній IAAI ввів додаткову оплату при купівлі автомобіля.

З 14 жовтня при оформленні виграшного лоту на аукціоні Insurance Auto Auctions (IAA) вводиться новий збір – Broker Fees. Він становить 35 доларів США з автомобіля. Попередні збори (за інтернет-торгівлю, сервісний збір) також залишаються.

Брокерський збір автоматично додається в інвойс для оплати виграного автомобіля. Про це повідомив директор компанії CarsFromWest Андрій Іванов. Таким чином, вартість кожного автомобіля зросте на цю суму.

Поки що невідомо, чи буде українська митниця враховувати цей та інші збори при визначенні митної вартості автомобілів, придбаних на аукціоні Insurance Auto Auctions.

Нагадаємо, що власник намагається продати попіл від Ferrari, що згорів дотла.